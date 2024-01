Doppio colpo per Pioli: difesa e centrocampo sistemati

Il Milan vuole accontentare Stefano Pioli in questa sessione di mercato. Le richieste del mister sono un difensore ed un mediano.

Nell’ultima conferenza stampa pre-partita, quella in vista di Udinese-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato dichiarazioni chiare sugli obiettivi di mercato per gennaio. Il tecnico rossonero ha infatti confermato l’esigenza di trovare ancora qualche nuovo rinforzo per la seconda parte di stagione.

Oltre ad un difensore centrale, considerato da tempo l’obiettivo prioritario per il Milan, Pioli ha fatto intendere a chiare lettere che sarebbe utile anche un rinforzo a centrocampo: “Bennacer è in Coppa d’Africa, Pobega starà fuori a lungo e abbiamo perso Krunic. Se ci sarà la possibilità si può fare qualcosa, ma dipende dalle opportunità” – ha ammesso il tecnico ieri da Milanello.

Pioli si aspetta dunque un doppio colpo per concludere la sessione di riparazione al meglio, avendo così una rosa completa e vasta per affrontare l’impegno di campionato ed il contemporaneo percorso in Europa League. Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto intendere quale sia il doppio rinforzo ideale per il Milan.

Milan, un difensore dalla Premier e il centrocampista dalla Francia

Il borsino dei difensori centrali nel mirino del Milan continua ad essere ricco di nomi. Vi sono elementi ormai saltati definitivamente, come il rumeno Dragusin finito al Tottenham o il tanto apprezzato Buongiorno che è stato blindato dal Torino. Secondo la ‘rosea’ il Milan avrebbe deciso di fare un tentativo concreto per Trevor Chalobah, difensore inglese di grande duttilità.

Calciatore in uscita dal Chelsea, molto richiesto in Europa, Chalobah potrebbe essere una soluzione esperta e low-cost, visto che sarebbe pronto a partire anche in prestito. L’intenzione è di replicare l’operazione Tomori, attuata sempre a gennaio di tre anni fa: prendere Chalobah a titolo temporaneo ma mantenendosi una cifra per il riscatto a titolo definitivo in futuro.

L’inglese sa giocare anche come mediano davanti alla difesa, ma Pioli preferirebbe avere per almeno 6 mesi un calciatore di esperienza e spessore nel mezzo. Ecco perché l’ipotesi Nemanja Matic continua ad essere viva e vegeta. La Gazzetta conferma come, nonostante i 35 anni di età, il serbo sia valutato positivamente dalle parti di Milanello, vista l’intelligenza tattica e l’esperienza ad alti livelli.

Matic lascerà il Rennes dopo la recente rottura con l’ambiente e tornerebbe volentieri in Italia, dove l’anno scorso si è ben messo in mostra con la maglia della Roma. Il Milan tiene in considerazione questa doppia pista estera, attuabile senza esborsi esagerati e con formule convenienti.