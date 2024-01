Highlights Udinese-Milan: la sintesi del match di Serie A [VIDEO]

Udinese-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 20 Gennaio per la 21.a giornata di campionato

Tutto confermato nell’undici titolare del Milan atteso dall’Udinese al Blue Energy Stadium, esaurito per l’occasione.

Buon primo tempo dei rossoneri che mantengono per larghi tratti il controllo della partita. La prima occasione della partita capita a Giroud che, al 15′, conclude da posizione defilata su Okoye in uscita. Poco dopo, il centravanti rossonero non riesce a deviare un ottimo assist di Hernandez che lo aveva imbeccato solo davanti al portiere.

Al 31′, il Milan raccoglie i frutti del predominio territoriale con il gol del vantaggio di Loftus Cheek. Un’azione che ricorda molto quella di Empoli con Hernandez che imbecca il compagno lesto a insaccare all’angolino di piatto dopo il velo di Giroud. Vantaggio meritato del Milan prima di un increscioso episodio che causa la momentanea sospensione del match.

In seguito ai ripetuti epiteti razzisti provenienti dalla tribuna occupata dai tifosi dell’Udinese, Maignan si rifiuta di proseguire la partita. L’arbitro Maresca sospende l’incontro con il Milan che rientra negli spogliatoi. Passano cinque minuti e i rossoneri rientrano con Maignan ancora fischiato mentre si dirige tra i pali.

Al 42′, nell’unico tiro in porta del primo tempo, l’Udinese pareggia. Merito di Samardzic che supera in dribbling Kjaer e insacca con una conclusione precisa, d’effetto, sul primo palo sulla quale Maignan. Un 1-1 che penalizza il Milan per quanto fatto nel primo tempo che si conclude dopo 6 minuti di recupero.

Gol Ruben Loftus-Cheek, assist Theo Hernandezpic.twitter.com/N2vYCJZtJi — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 20, 2024

Udinese-Milan, il secondo tempo

In avvio di ripresa, il Milan cala nel ritmo e nell’intensità e l’Udinese ne approfitta. Maignan sventa di piede su un tiro pericoloso di Pajero da distanza ravvicinata. Passa un minuto, al 62′, e i padroni di casa passano in vantaggio. Goffo errore di Reijnders e Hernandez, la palla finisce a Thauvin che scaglia sotto la traversa per il 2-1 che abbatte i rossoneri.

In svantaggio, il Milan è tramortito e non riesce a creare pericoli dalle parti di Okoye. Pioli fa all in e manda in campo Jovic e Okafor insieme a Florenzi. Serve un guizzo per riaprire la partita e arriva quando ormai le speranze di rimonta sembravano perse. All’82, Leao imbecca in area Hernandez, assist a Giroud per il tiro che Okoye respinge sulla traversa. Jovic si avventa sul pallone e lo spinge in rete per un 2-2 quasi insperato.

Ottenuto il pareggio, il Milan non arretra e colpisce nuovamente nel finale. Su un calcio d’angolo, Giroud spizza di testa e trova Okafor appostato nell’area piccola. Con freddezza, Noah scaraventa in rete per un clamoroso 2-3 che riporta avanti i rossoneri.

Gol Noah Okafor, assist Olivier Giroud.pic.twitter.com/7FQcCDZQWR — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 20, 2024

Nel finale non succede nulla. Il Milan controlla e si prende tre punti preziosissimi per la quarta vittoria di fila in campionato. Bellissima la scena finale con Maignan e compagni che festeggiano sotto la gradinata dei tifosi. Il modo migliore per chiudere una serata che poteva essere drammatica e che è diventata meravigliosa quando tutto sembrava finito.