Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan: Pioli sceglie ancora Adli

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, match valido per la 21esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Eccole di seguito.

Quasi tutto pronto alla Dacia Arena per la sfida che chiude il sabato di campionato: Udinese–Milan. Ci si aspetta una lotta agguerrita tra le due formazioni, le quali hanno rispettivamente ambizioni forti seppur obiettivi differenti. I bianconeri di Cioffi sono ancora alla disperata caccia di punti per scongiurare la retrocessione. Con il toscano in panchina i risultati sono migliorati certamente, con anche la vittoria all’andata proprio contro il Milan a San Siro per 1-0. E quella era la prima gara di Cioffi dopo l’esonero di Sottil.

Il Milan vuole assolutamente sfatare dei tabù stasera, mantenendo altissima l’ambizione di centrare il quarto risultato utile consecutivo, nonché la quarta vittoria di seguito in campionato. Ma concentriamoci sui tabù da sfatare: il Milan non vince ad Udine dal 2020 ed inoltre non ha mai battuto i friulani con Cioffi in panchina. Stasera il Diavolo è chiamato ad una grande prova dunque, per riscattare tanto, tantissimo delle sfide all’Udinese.

Sia Pioli che Cioffi hanno avuto diversi giorni a disposizione per preparare l’importante gara. Pronti a schierare in campo il miglior undici titolare, hanno soprattutto lavorato sulla testa dei loro giocatori. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. Scopriamole subito di seguito.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Pérez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardžić, Kamara; Pereyra; Lucca. A disp.: Padelli, Silvestri; Ehizibue, Giannetti, Kabasele, Masina, Tikvić, Zemura; Camara, Payero, Zarraga; Brenner, Success, Thauvin. All.: Cioffi.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Okafor, Traoré. All.: Pioli.