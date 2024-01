Milan, colpo in Argentina: 15 milioni per un super talento

Il club è interessato a un giovane talento argentino: il prezzo è stato fissato ed è un po’ alto per un ragazzo che ha sole 5 presenze in Prima Squadra.

In questi giorni si è parlato più volte di possibili intrecci di mercato il Boca Juniors, che al Milan ha chiesto il prestito di Luka Romero. L’ex Lazio sarebbe stato ben felice di giocare in Argentina con la maglia di una squadra così prestigiosa, però il suo futuro sarà all’Almeria.

Gli Xeneizes volevano ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il club spagnolo ha accettato la formula del prestito secco. La seconda soluzione è maggiormente gradita dal Diavolo, che così non rischia di perdere il cartellino dell’esterno offensivo argentino. Quest’ultimo ha spinto per giocare in patria, però alla fine ha detto sì al ritorno in Spagna, dove ha già giocato con il Maiorca.

Milan, piace un’altra promessa del Boca Juniors

Il Milan non è insensibile ai talenti che giocano nel Boca Juniors. Essendo alla ricerca di un difensore centrale, in queste settimane è emerso anche Nicolas Valentini tra le opzioni. Il 22enne ha un contratto in scadenza a dicembre 2024 e pertanto può partire pagando un prezzo contenuto. Anche altre società della Serie A lo hanno messo nel mirino per una possibile operazione low cost in questa finestra del calciomercato.

Un altro profilo seguito con interesse è Cristian Mediana, centrocampista 21enne che piace tanto anche all’Inter. Con il club di Buenos Aires ha messo insieme 130 presenze, 6 gol e 8 assist. Ha un contratto che scade nel dicembre 2027 e che prevede una clausola di risoluzione da circa 15 milioni di dollari. Il suo nome è anche nella lista di Inter Miami e Botafogo, destinazioni meno gradite dell’Europa ovviamente.

Nelle ultime ore è spuntato un ulteriore giocatore del Boca Juniors che il Milan avrebbe adocchiato: Aaron Anselmino, 18enne difensore centrale che ha collezionato solo 5 presenze in Prima Squadra. Contratto fino al 2028. Il portale bocanoticias.com ha riportato le parole del giornalista Emiliano Lentini a Tyc Sports: “Il Milan ha chiesto di Anselmino e il Boca lo valuta 15 milioni di euro. Il Milan non lo vuole adesso, però nella trattativa per Romero ha chiesto una prelazione nell’acquisto“.

La società rossonera vorrebbe un’opzione sul giovane talento argentino, che il club presieduto da Juan Roman Riquelme valuta già una cifra alta. Anselmino è un difensore molto promettente, il Milan continuerà a seguirlo se non riuscirà a mettersi subito in pole position. Ma senza la cessione di Romero al Boca, difficilmente potrà ottenere la precedenza sulle concorrenti.