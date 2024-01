Milan, il difensore ha detto sì: assalto a fine gennaio

Il Milan sembra intenzionato a chiudere per il difensore centrale, rinforzo tanto atteso entro la fine del mese di gennaio 2024.

Sono settimane che la priorità di mercato del Milan, come indicato dai massimi organi di informazioni, è la ricerca di un difensore centrale. L’emergenza nel reparto arretrato sta continuando in questo periodo, visto che calciatori considerati titolari come Tomori, Thiaw o Kalulu saranno ancora ai box per molto.

Stefano Pioli ha apprezzato il rientro di Matteo Gabbia del prestito al Villarreal, ma per avere rotazioni adeguate serve ben altro. Nelle ultime ore sono aumentate le voci su un assalto al capitano del Torino Alessandro Buongiorno, anche se il patron Urbano Cairo ha deciso di non cedere il suo numero 4 in questa sessione invernale.

Il Milan però non dispera e continua nella propria ricerca. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta viva la pista che porta ad un profilo internazionale, molto apprezzato dall’area scouting rossonera e per il quale sono in corso diversi dialoghi. Parliamo di Lilian Brassier, centrale franco-guadalupense classe ’99 in forza al Brest.

Milan con pazienza sul difensore: il prezzo cala a fine mese

Brassier, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe il centrale difensivo maggiormente alla portata del Milan, che nelle scorse settimane ha sondato varie piste internazionali senza però entrare nel vivo della trattativa. Con il Brest e con gli agenti del centrale 24enne c’è invece un discorso in atto. Tanto da far filtrare un certo ottimismo.

Milan in pole per Brassier, che avrebbe già detto sì all’ipotesi rossonera, nonostante a Brest venga considerato un titolarissimo della squadra rivelazione della Ligue 1. Inoltre il centrale ha messo in stand-by una proposta concreta del Monaco, che avrebbe voluto portarlo nel Principato già ad inizio gennaio.

Urge pazientare però prima di mettere realmente le mani sul cartellino di Brassier. Ad oggi il Brest continua a chiedere 10-12 milioni di euro per il proprio difensore di piede mancino. Ma l’impressione è che verso fine gennaio le pretese si abbasseranno, con il Milan che proverà a chiudere l’operazione intorno agli 8 milioni, cifra più adeguata al giocatore secondo le valutazioni del club.

Intanto Brassier non si lascia sconvolgere dalle news di mercato e continua a giocare con brillantezza in Ligue 1, sempre schierato titolare nella difesa a 4 del Brest al fianco di capitan Chardonnet. Ma lo stesso presidente del club bretone Denis Le Saint giorni fa ha ammesso di non poter escludere una partenza già a gennaio del suo gioiello 24enne.