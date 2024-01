Milan, obiettivo a rischio: inserimento del Fulham

Il Milan può perdere un obiettivo di mercato: si inserisce il Fulham e per i rossoneri può arrivare la grande beffa

Un percorso ad ostacoli il mercato del Milan in questa sessione invernale. Dopo la poderosa campagna acquisti estiva, infatti, i primi mesi di stagione hanno evidenziato la necessità di qualche puntello in grado di completare la rosa. I tantissimi infortuni hanno falcidiato la squadra rossonera, con Pioli addirittura costretto ad inserire in campo calciatori fuori ruolo oppure ad attingere a piene mani dalla Primavera.

La difesa è stato il reparto più martoriato; infortuni a catena che hanno ridotto all’osso il numero di calciatori a disposizione tanto da dover intervenire repentinamente sul mercato per tappare la falla. Da qui il ritorno a casa di Gabbia dopo sei mesi in prestito al Villarreal e l’ingaggio di Terracciano dal Verona.

Profili utili, certo, ma il Milan è alla ricerca anche di un calciatore di maggior spessore. E così aveva scandagliato il mercato anche per puntare su qualche affare conveniente, magari senza sborsare troppo. Tanti i profili vagliati anche e soprattutto in Premier League, da Kiwior dell’Arsenal fino a Trevoh Chalobah in forza al Chelsea. E proprio per l’inglese sembra stia per arrivare una beffa clamorosa.

Milan, il Fulham soffia un colpo: l’annuncio

Classe ’99, nato a Freetown, nella Sierra Leone ma naturalizzato inglese, è fratello d’arte. Nathaniel, anche lui cresciuto nel Chelsea, lo ricordiamo in Serie A per una breve parentesi al Napoli. A differenza dell’ex azzurro, Trevoh è soprattutto difensore centrale, in grado di districarsi con grande naturalezza sia in un reparto a tre che in uno a quattro.

Un profilo valido, tant’è che proprio il Napoli – altra squadra a caccia di un difensore – aveva mostrato interesse nei confronti del 24enne. Il Milan ha lavorato sull’opzione, anche perché il Chelsea ha messo sul mercato il calciatore, ma sembra proprio che il futuro di Chalobah sia bianconero, come i colori sociali del Fulham.

Come riportato dall’esperto di mercato Florian Plettenberg sul suo account “X”, sul ragazzo si sarebbe mosso con decisione il club londinese. Le parti stanno lavorando sull’opzione di un prestito semestrale, fino a fine stagione, ed opzione di acquisto. Per Chalobah si tratterebbe, probabilmente, di un’ipotesi migliore in quanto non lascerebbe la Premier League tantomeno Londra, avendo minutaggio a sufficienza per provare a convincere Southgate in vista della fase finale degli Europei 2024 che si disputeranno in Germania.