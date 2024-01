Milan, ritorno di fiamma: Moncada lo riporta in Italia

Il Milan può tornare a puntare il calciatore, che ha lasciato la Serie A italiana nella scorsa sessione estiva. Ipotesi per la prossima stagione.

Il lavoro dei talent scout in casa Milan è sempre attivo e costante. Gli uomini mercato che lavorano agli ordini di Geoffrey Moncada hanno il compito di reperire ed osservare numerosi talenti internazionali, da proporre al Milan come future risorse a livello tecnico.

Ma non sfuggono agli occhi del capo osservatore rossonero anche le cosiddette occasioni di mercato, che riguardano calciatori anche non più giovanissimi pronti a cambiare maglia a prezzi stracciati, o con soluzioni favorevoli. Proprio in questo senso va segnalata una notizia in arrivo dall’Inghilterra.

L’emittente Sky Sports UK è piuttosto sicura che un forte centrocampista, con un passato roseo nella Serie A italiana, possa lasciare la Premier League al termine di questa stagione. Il suo club d’appartenenza sarebbe poco convinto di trattenere questo mediano, forse mai in grado di integrarsi con il calcio voluto e proposto oltre manica.

Lo United lo scarica: che occasione in estate per il Milan

Il Manchester United sarebbe delusa dal rendimento di Sofyan Amrabat, il coriaceo centrocampista marocchino che ha mostrato le sue qualità di forza e continuità durante gli anni in Italia. Il classe ’96, con un passato nel Verona e nella Fiorentina, era stato accolto in estate dalla società inglese come un rinforzo ideale.

Invece per ora Amrabat non ha rispettato le aspettative, tanto che i media britannici sono sicuri di un suo addio al Manchester al termine della stagione. Va ricordato come il marocchino sia attualmente in prestito dalla Fiorentina e che serviranno 20 milioni più bonus per riscattarlo a titolo definitivo.

Un’occasione in vista della prossima stagione per molte squadre italiane, tra cui il Milan. I rossoneri in passato si erano interessati al calciatore nordafricano, senza però riuscire ad avvicinarsi alle richieste dei viola. Ora la situazione può cambiare, visto che il valore di Amrabat, che piace molto a Moncada, dovrebbe essere in calo viste le prove non esaltanti in Premier.

In passato il Milan si è messo sulle tracce di Amrabat in due occasioni. Prima nel gennaio 2020, quando militava nel Verona e mister Pioli aveva chiesto un rinforzo a centrocampo di livello (in realtà mai arrivato). Poi nell’estate 2022, dopo l’ultimo Scudetto, come profilo pensato per rimpiazzare il partente Franck Kessie. Ma le allora altissime richieste della Fiorentina fecero saltare il banco.