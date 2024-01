Milan soddisfatto: Luka Jovic verso il rinnovo, i dettagli

Notizia di mercato decisiva da Matteo Moretto. Il Milan è intenzionato a tenere l’attaccante. Per lui pronto un rinnovo di contratto importante.

Il Milan sta portando avanti il suo mercato invernale ed è ancora alla ricerca di un nuovo difensore e di un nuovo centrocampista. Mancano pochi giorni alla fine della sessione di compravendite e adesso c’è una certa fretta. Contrariamente a quanto si pensava, il club rossonero non acquisterà però un nuovo attaccante. Sono state innumerevoli le voci di mercato che davano il Diavolo in corsa soprattutto per due profili in questo gennaio.

Sì, Serhou Guirassy e Jonathan David i nomi più caldi per l’attacco. Soprattutto per il primo, centravanti dello Stoccarda, si pensava che il Milan potesse fare un serio tentativo in queste settimane di mercato. La clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro vigente sul contratto del franco-guineano agevolava certamente l’interesse dei rossoneri. Quanto a David, data l’alta valutazione del Lille, si è presto capito che ogni tentativo sarebbe stato rimandato all’estate.

Ma, come accennato, il Milan non farà alcun acquisto per l’attacco adesso. Anzi, è proiettato a confermare il centravanti per i prossimi anni. A darne notizia è Matteo Moretto, che riporta dettagli decisivi. Ha convinto tutti il giocatore.

Milan, pronto un contratto di tre anni

Il Milan è pronto a confermare in rosa Luka Jovic. È quanto riferisce Matteo Moretto nella giornata di sabato. L’attaccante serbo, dopo un inizio disastroso, è riuscito a mostrare evidenti segnali di ripresa e ha convinto la dirigenza e il club rossoneri a tenerlo per i prossimi anni. D’altronde, l’ex Fiorentina e Real Madrid è riuscito ad andare a segno in tre gare consecutive, a dimostrazione di quanto le sue qualità siano state soltanto nascoste negli ultimi anni.

Ricordiamo che il Milan lo ha acquistato in estate praticamente gratis, facendogli firmare un contratto di un solo anno proprio per comprendere la sua reale utilità in rosa. Dopo i primi mesi pressoché di confusione e smarrimento, Luka Jovic ha cominciato a lavorare con costanza e impegno in quel di Milanello, dimostrando poi sul campo un netto riscatto. Fattore che ha portato il club rossonero a rivalutare la sua posizione in maniera assolutamente positiva.

E come conclude Matteo Moretto, c’è adesso l’intenzione di rinnovare il suo contratto. Nello specifico, le parti possono decidere di comune accordo di attivare un prolungamento di tre anni. Ad oggi e secondo le ultime prove del serbo, il Milan è propenso già a procedere. Dunque, al netto della volontà di acquistare un nuovo centravanti in estate, che possa prendere il posto del 38enne Giroud, Jovic dovrebbe rimanere a disposizione della squadra rossonera. Probabilmente sempre come riserva, ma non sono escluse sorprese in base a quanto farà in questi mesi di stagione.