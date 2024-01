Milan, titolari prima dell’addio: la scelta è presa

I due difensori rossoneri potrebbero lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato, con la formula del prestito

Sono scesi in campo dal primo minuto con il Milan che ha affrontato l’Atalanta, nella difesa a quattro schierata da Ignazio Abate.

Sia Davide Bartesaghi che Marco Pellegrino sono stati scelti dal tecnico della Primavera per comporre la linea arretrata insieme a Nsiala e Bakoune.

Per il terzino si tratta di un ritorno alle origini vista l’abbondanza sugli esterni in prima squadra. Stefano Pioli ha spesso convocato il calciatore per via della forte emergenza difensiva, ma ora le cose sono cambiate. Contro l’Udinese ci sarà anche Alessandro Florenzi che si accomoderà in panchina e con la presenza di Filippo Terracciano e del giovane Jimenez, una chiamata di Bartesaghi sarebbe stata davvero inutile.

Il calciatore in questi ultimi giorni è stato accostato con forza al Monza. Per i brianzoli, dove giocano anche Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, è un’opportunità, ma non proprio una prima scelta. L’affare, sempre in prestito, può dunque andare in porto nelle ultime ore del mercato. Ma attenzione ad altre piste in Serie A, come quella che potrebbe portare Bartesaghi al Frosinone, sempre più indirizzato a prendere giocatori in prestito dalle grandi squadre.

Milan, Pellegrino come Romero: il punto della situazione

Per quanto riguarda il giovane argentino, era stato Stefano Pioli ad annunciare la sua presenza con l’Atalanta. Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo la lunga assenza. Il calciatore può lasciare il Milan con la formula del prestito per andare a giocare con maggiore continuità.

In rossonero le possibilità di mettersi in mostra appaiono davvero poche. Il Diavolo cerca un difensore e in questo momento Kjaer, Simic, Gabbia e all’occorrenza Theo Hernandez gli sono davanti. La separazione appare davvero la scelta migliore. Piace tanto in Spagna, dove potrebbe raggiungere Luka Romero. L’attaccante argentino, come è noto, ha detto sì all’Almeria. Ma attenzione ad altre ipotesi come può essere il Cadice o il Werder Brema. In queste si sta cercando di capire se ci sia anche la possibilità di rimanere in Italia, una soluzione che il Milan gradirebbe.

Il calciomercato del Milan è dunque in evoluzione. Non solo quello in uscita, chiaramente, ma anche in entrata. Pioli d’altronde ha annunciato in conferenza stampa di volere un difensore centrale, ma anche un centrocampista visto l’infortunio di Tommaso Pobega e la partenza di Rade Krunic