Moncada: “Sul mercato siamo in linea con Pioli. Rinnovo Jovic? Parleremo più avanti”

Moncada ha parlato prima di Udinese-Milan: il direttore tecnico rossonero ha risposto anche sul calciomercato del club rossonero.

Ovviamente c’è anche Geoffrey Moncada a seguire la squadra di Stefano Pioli a Udine. A pochi minuti dall’inizio della sfida di è concesso ai microfoni di Sky Sport per affrontare alcuni temi.

Il direttore tecnico rossonero ha parlato della situazione dl gruppo: “Abbiamo lavorato tanto, il mister e lo staff hanno lavorato intensamente e siamo più concentrati sulle partite. C’è uno spirito bello, tutto il gruppo vive bene adesso. Noi vicini a Pioli? Siamo sempre insieme, vinciamo insieme e perdiamo insieme. Vogliamo sempre far crescere la squadra“.

Stefano Pioli vorrebbe sia un difensore centrale sia un centrocampista. Moncada risponde così: “Abbiamo la stessa linea del mister sempre. Guardiamo campionati e il mercato. Vogliamo trovare giocatori, dobbiamo guardare le opportunità, avere calma, guardare bene i profili e parlare con i club. Un lavoro quotidiano“.

Il dirigente francese ha risposto anche su alcuni nomi fatti per la difesa: “Lenglet, Kiwior, Brassier? Bisogna capire le situazioni con i club e i giocatori. Non tutti sono disponibili. Ci sono nomi che sono usciti e altri no, dobbiamo capire bene la situazione prima di fare qualcosa“.

Una battuta anche sull’eventuale rinnovo di Luka Jovic: “Parleremo più avanti. Luka deve lavorare bene con Giroud e fare gol, per noi è più interessante parlare poi con più calma”. L’attaccante serbo va in scadenza a fine giugno e il Milan ha un’opzione per rinnovare il contratto per altri tre anni.