Udinese-Milan 2-3, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek dominante. Jovic-Okafor l’oro rossonero

Le pagelle di Udinese-Milan, l’anticipo della 20esima giornata di Serie A. I rossoneri cadono al Friuli: 2-1 il risultato finale

Follia alla Dacia Arena: negli ultimi minuti il Milan vince una partita clamorosa contro l’Udinese, 3-2 risultato finale. Decisivi i cambi coraggiosi di Pioli: Jovic e Okafor in gol. Male Kjaer sul gol di Samardzic, errori di Theo e Maignan su quello di Thauvin. Fondamentale Giroud: c’è il suo zampino in tutti e tre gol.

La partita si mette sui binari giusti con il gol alla mezz’ora di Loftus-Cheek, una rete molto simile a quella segnata poche settimane fa a Empoli. Prestazione di altissimo livello del centrocampista inglese in tutte e due le fasi, bravo anche nel disimpegnarsi da centrocampista centrale dopo l’uscita di Reijnders. Difficoltà enormi per l’olandese, che non riesce a fare filtro davanti alla difesa a fatica in fase di costruzione dell’azione, così come Adli che però ci mette qualcosa in più. Pulisic si fa vedere poco, così come Leao che però si accende nel finale con un grande assist per Theo Hernandez sul gol di Jovic. Coraggioso Pioli a schierare tre attaccanti per provare a vincere la partita: premiato. L’ex Fiorentina segna ancora, e lo fa anche Okafor, sempre più decisivi quando entrano a partita in corso. Imperdonabile l’errore di Kjaer sul gol di Samardizc, così come quello di Theo (che però si rifa con giocate importanti). Errore anche di Maignan sul gol di Thauvin, ma per lui il voto è massimo per aver dato il miglior segnale possibile nella lotta al razzismo: sospendere la partita e andarsene.

I voti di Udinese-Milan

MAIGNAN 10

CALABRIA 5,5 (Dal 75′ FLORENZI 6)

KJAER 4,5

GABBIA 6

THEO HERNANDEZ 6,5

REIJNDERS 4,5 (Dal 65′ OKAFOR 7,5)

ADLI 5,5

PULISIC 5 (Dal 75′ JOVIC 7,5)

LOFTUS-CHEEK 7,5

LEAO 4 (Dal 90′ MUSAH SV)

GIROUD 6,5

Udinese-Milan, il tabellino

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. A disp.: Padelli, Silvestri; Ehizibue, Giannetti, Kabasele, Masina, Tikvic, Zemura; Camara, Payero, Zarraga; Brenner, Success, Thauvin. All.: Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jimenez, Simic, Terracciano; Musah, Romero, Zeroli; Jovic, Okafor, Traoré. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 31′ Loftus-Cheek, 41′ Samardzic, 62′ Thauvin, 87′ Jovic, 90’+6′ Okafor