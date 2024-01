Udinese-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2023/2024.

La squadra di Stefano Pioli va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato per consolidare il terzo posto e ridurre momentaneamente lo svantaggio da Inter e Juventus. Il campo dell’Udinese è risultato spesso ostico in questi anni, però il Milan è chiamato a fare una prova di maturità.

Serie A, Udinese-Milan: la cronaca della partita

8′ – Kjaer rimasto a terra dopo un fallo di Samardzic nel cerchio del centrocampo.

6′ – L’Udinese chiede un rigore per un presunto fallo di Loftus-Cheek su Walace, ma Maresca giustamente non fischia il penalty.

5′ – Bravo Gabbia in chiusura su Lovric, primo corner per i bianconeri.

1′ – Partita iniziata a Udine!

Alle 20:45 l’arbitro Maresca fischierà l’inizio del match. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale con MilanLive.it!

Le formazioni ufficiali di Cioffi e Pioli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. A disposizione: Padelli, Silvestri; Ehizibue, Giannetti, Kabasele, Masina, Tikvic, Zemura; Camara, Payero, Zarraga, Brenner, Success, Thauvin. Allenatore: Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jimenez, Simic, Terracciano; Musah, Romero, Zeroli, Jovic, Okafor, Traorè. Allenatore Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.