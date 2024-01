Udinese-Milan, la formazione rossonera: Pioli non cambia

Le scelte di formazione di Stefano Pioli per Udinese-Milan, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A

Il Milan è pronto a scendere in campo contro l’Udinese. Stefano Pioli non cambia rispetto alla sfida che ha visto la sua squadra imporsi con la Roma.

Il Diavolo cerca continuità per provare a restare aggrappato al treno Scudetto, che sta fuggendo via. L’obiettivo è chiaramente quello di provare a rosicchiare qualche punto a Juventus e Inter durante l’inverno. Pioli vuole la quarta vittoria consecutiva in campionato e per farlo ha deciso di non cambiare.

In settimana l’unico dubbio è stato legato a Olivier Giroud, che non si è allenato per la febbre, ma giovedì è tornato regolarmente in gruppo. Il francese, autore di 11 gol e 7 assist, sarà regolarmente in capo, con Luka Jovic pronto a dargli il cambio. In avanti le attenzioni, però, saranno rivolte soprattutto a Rafa Leao, che non segna in Serie A da settembre. Il portoghese è stato difeso da Pioli in conferenza e sarà regolarmente in campo sulla sinistra. A destra non si tocca Christian Pulisic.

Milan, conferme a centrocampo: c’è il ‘nuovo’ acquisto

Le chiavi del centrocampo saranno ancora una volta affidate a Yacine Adli, che ha conquistato Stefano Pioli e i tutti i tifosi del Milan.

Ieri in conferenza, il tecnico di Parma lo ha definito un nuovo acquisto, dopo le ottime prove contro Empoli e Roma. Sarà lui a completare il reparto mediano con Ruben Loftus-Cheek, che giocherà in posizione più avanzata, e Tiijani Reijnders. In difesa la linea a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà formata da Davide Calabria, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Theo Hernandez. Il francese, dunque, continuerà a giocare sulla sinistra. Buone notizie dall’infermeria, dove restano solamente Tomori, Thiaw e Kalulu, oltre a Tommaso Pobega. Sulle loro condizioni ne sapremo di più fra una decina di giorni.

Nel frattempo Pioli torna a riabbracciare Alessandro Florenzi, che potrà dare il cambio a Davide Calabria a partita in corso. In panchina, poi, torna anche Marco Sportiello. Accanto al tecnico di Parma ci saranno inoltre Noah Okafor e  Yunus Musah.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli