Visite mediche e firma: col Milan è finita ufficialmente

Il giocatore dopo le visite mediche firmerà il contratto che lo legherà al Napoli, prima di passare in prestito al Frosinone

Il sogno di giocare in Italia alla fine si avvererà, ma niente Milan per lui. Il calciatore aveva messo il club rossonero in cima alla lista dei suoi desideri, ma nonostante l’arrivo a Milano, la trattativa non è andata a buon fine.

Matija Popovic giocherà così per il Napoli, per il quale sta svolgendo le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Il club campione d’Italia ha trovato l’accordo con il talento serbo classe 2006, che in passato è stato accostato anche a Bayern Monaco e Manchester City.

Popovic non sarà subito a Napoli: gli azzurri, infatti, lo manderanno a farsi le ossa al Frosinone. Il giocatore, che in carriera ha occupato diversi ruoli, facendo sia l’esterno che la punta centrale, potrà dunque mettersi in mostra in Serie A. Per i ciociari continua così la politica di prendere calciatori in prestito dai grandi club, come fatto in estate, soprattutto dalla Juventus.

Il Napoli mette così a segno un nuovo colpo: Popovic è stato acquistato dopo che la squadra di De Laurentiis ha messo le mani su Mazzocchi dalla Salernitana, su Traore e Ngonge dal Verona. Un mercato ricco per una squadra chiamata a correre per recuperare tante posizioni in classifica, se non vuole restare fuori dall’Europa.

Milan-Popovic, i motivi del no

Non si può certamente parlare di beffa per il Milan. Il trasferimento al Napoli è anzi visto come un ripiego per un calciatore che avrebbe voluto vestire il rossonero. Il suo approdo a Milano, documentato su queste pagine, era finalizzato proprio a questo. L’accordo tra il giocatore e il Milan d’altronde era stato trovato.

A far naufragare l’affare è stata la richiesta dell’entourage del serbo, ritenuta eccessiva da parte del Milan. Le commissioni agli agenti di Popovic sono stati così uno scoglio insuperabile. Serviva una somma di due milioni affinché il talento classe 2006 vestisse il rossonero, ma il Milan si è fermato proprio alla metà. Popovic è stato poi offerto alla Juventus, ma anche in questo caso non è stato trovato un accordo. Così la decisione di trasferirsi al Napoli, passando prima dal Frosinone, che può tesserare il calciatore, avendo lo slot da extracomunitario libero. Sono fra un po’ di tempo capiremo se per il Milan, Popovic, che lo aveva in pugno, sarà un rimpianto o meno.