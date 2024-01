Acquisto in difesa: il preferito del Milan è lui

Il Milan lavora sempre sul colpo in difesa da portare entro fine mese. Il profilo ideale resta questo calciatore di livello internazionale.

La sensazione forte è che il Milan chiuderà la sessione di mercato di riparazione con un altro colpo in entrata. Nel mirino da tempo c’è un difensore centrale, che possa dare qualità e respiro ad un reparto falcidiato dagli infortuni.

Tolto il rientro di Matteo Gabbia, il Milan è ancora alla ricerca di uno stopper ideale per rimpolpare la difesa di Stefano Pioli. Anche se i media italiani ed esteri ogni giorno pubblicano aggiornamenti o nuove indiscrezioni su questa ricerca.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Milan avrebbe mantenuto una preferenza per quanto riguarda questo ruolo. Un centrale difensivo che resta in cima alla lista dei desideri di Giorgio Furlani, anche se ultimamente si è parlato più di altri nomi. Ma questo difensore internazionale ha tutte le caratteristiche giuste per aiutare il club nei prossimi mesi.

Il francese è il preferito di Pioli: nuovo assalto in vista?

Il Milan nelle ultime settimane ha visto sfumare diverse opzioni per la difesa. Da Jakub Kiwior, che l’Arsenal ha deciso di blindare, passando per il turco Caglar Soyuncu, sondato più volte ma destinato a tornare in patria, al Fenerbahce. Ecco perché resta viva la pista che porta ad uno dei primi nomi fatti nel mercato di gennaio.

Clement Lenglet resta una pista viva e preferenziale per il Milan. Il forte difensore mancino, classe ’95, secondo Di Marzio sarebbe ancora il profilo ideale per la difesa rossonera. Attualmente gioca nell’Aston Villa, ma il suo cartellino è di proprietà Barcellona, dunque bisognerà passare dal parere dei catalani prima di accelerare le mosse.

Lenglet è ancora poco coinvolto negli schemi dei Villans, visto che ha giocato solo 4 partite in Premier League finora. Ma di recente Unai Emery, suo allenatore, ha fatto capire come fosse importante averlo in rosa, come risorsa d’esperienza. Il Milan però farà un nuovo tentativo entro fine mese, puntando sulla voglia del francese di giocare con continuità.

Mancino naturale, con possibilità di giocare anche da terzino sinistro, Lenglet non disdegnerebbe l’ipotesi Milan. Infatti a Milanello ritroverebbe compagni di nazionale come Giroud, Maignan e Theo Hernandez, oltre che la piena fiducia di mister Pioli. Più difficile, come accennato, trovare un accordo in breve tempo: il Barça dovrebbe annullare il prestito all’Aston Villa, con l’ok degli inglesi, e trasferirlo automaticamente in favore del Milan.