Balotelli torna in Serie A, destinazione inaspettata: è il colpo di gennaio

Clamorosa ma concreta indiscrezione di mercato. Mario Balotelli potrebbe tornare in Serie A in questo gennaio. Il club è pronto ad accoglierlo.

L’Italia potrebbe vantare un attaccante da sogno, un profilo esplosivo e così forte da far invidia a qualsiasi altra Nazionale. Purtroppo, però, Mario Balotelli resta un grande rimpianto del calcio azzurro, che solo potenzialmente avrebbe potuto affermarsi tra i più forti al mondo e di sempre. Il suo carattere fumantino e la sua testa calda ne hanno condizionato enormemente la carriera. Ne ha avute di occasioni per imporsi come il migliore, ma le ha tutte sprecate.

Per lui parla il suo percorso discendente. Dalle big Inter, Milan, Manchester City e Liverpool a piazze sempre meno celebri e calde. Le ultime stagioni, dopo la parantesi al Monza in Serie B, le ha passate tra Turchia e Svizzera. Dall’Adana Demirspor al Sion, per poi tornare ancora nel club turco. All’Adana, però, Super Mario ha perso spazio in maniera molto significativa. Cinque le presenze in questa stagione, con tre gol all’attivo. Non si può dire che Balotelli faccia mancare il suo contributo, ma c’è sempre quel velo caratteriale a macchiare le azioni positive.

C’è anche da dire che l’attaccante ex Milan e Inter si è infortunato a novembre, e anche gravemente. Per lui rottura del crociato e conseguente operazione. Quando potrà tornare in campo? L’Adana Demirspor, a fronte della sua prolungata assenza e dell’enorme peso del suo stipendio, starebbe adesso valutando la rescissione del contratto. Un club di Serie A è pronto ad approfittarne.

Balotelli in Italia, con lui la salvezza

Il contratto di Mario Balotelli con l’Adana scadrà tra sei mesi, ed è davvero impensabile il rinnovo. La rescissione pare essere la via più quotata al momento, come anche il conseguente ritorno in Italia del maxi e sprecato bomber. C’è la Salernitana sulle sue tracce, pronta ad affondare il colpo per dare nuova e prestigiosa linfa al suo attacco e puntare alla salvezza. Sì, secondo tuttosalernitana.com, l’ipotesi è concreta, anche confermata da fonti interne al club granata. Vi immaginate Balotelli di nuovo in Serie A? Uno spettacolo!

Sabatini ci sta ragionando su, consapevole che molto dipenderà dal futuro prossimo di Boulaye Dia, attaccante che è stato anche in orbita rossonera e per cui è in vigore una clausola rescissoria da 21 milioni. Secondo tuttosalernitana.com, l’addio di Dia però non è più così scontato anche perché mancano dieci giorni alla fine del mercato invernale. Staremo a vedere, ma i tifosi della Salernitana e gli appassionati italiani in generale stanno già sognando ad occhi aperti il ritorno di Super Mario.