Da Mbappé all’Inter: il mondo del calcio si stringe attorno a Maignan (FOTO)

La solidarietà del mondo del calcio per Mike Maignan, dopo gli insulti pesanti e beceri subiti ieri sera a Udine dal pubblico di casa.

La bella vittoria in rimonta del Milan sul campo dell’Udinese è stata parzialmente rovinata dall’episodio che sta facendo discutere e parlare maggiormente in queste ore. Vale a dire l’ennesima manifestazione razzista che purtroppo abbiamo vissuto nei nostri stadi.

Nel primo tempo del match al Bluenergy Stadium di Udine, Mike Maignan ha deciso di abbandonare il terreno di gioco. Colpa degli insulti ai suoi danni di una parte della tifoseria bianconera. Come riferito dallo stesso portiere milanista, diversi ultras lo hanno chiamato scimmia, imitando il verso dell’animale e facendo chiaro riferimento al suo colore della pelle.

L’arbitro Maresca ha interrotto la partita per 5 minuti, durante i quali Maignan è stato rincuorato dai propri compagni e dirigenti. La scelta è stata quella di riprendere e rispondere sul campo ai razzisti. Ma il francese è rimasto davvero colpito dagli insulti, tanto da ricevere la solidarietà di tutto il mondo del calcio.

Compagni, amici e colleghi, persino rivali, hanno pubblicato sui social messaggi di conforto a Maignan. Uno dei più altisonanti arriva dal suo connazionale Kylian Mbappé: il campione del PSG ha postato su X il suo disappunto per la vicenda. “Sei lontano dall’essere solo, Mike Maignan. Siamo tutti con te. Sempre gli stessi problemi senza alcuna soluzione, quando è troppo è troppo. No al razzismo”.

Ovviamente dal Milan è giunta una comunicazione secca e dura: “Non c’è spazio per il razzismo nelle nostre partite. Siamo sconvolti, tutti con te Mike Maignan”.

