Dall’Atletico Madrid al Milan: tentativo concreto, il retroscena

Il Milan interessato ad un calciatore dell’Atletico Madrid, che sulla carta farebbe molto comodo alla formazione di mister Pioli.

Manca una decina di giorni al termine della sessione di mercato invernale ed i club italiani stanno cercando di accelerare le proprie mosse, sia in entrata che in uscita. Tra i più attivi c’è anche il Milan, che deve risolvere diverse situazioni, in particolare riguardo un reparto della rosa.

In difesa manca ancora quel tipo di rinforzo richiesto da Stefano Pioli, che possa sopperire alle tante assenze e donare un po’ di sicurezza ed esperienza davanti a Maignan. Per questo motivo l’area scouting sta valutando vari profili e seguendo determinati calciatori, ma non è escluso che per tamponare le falle difensive possa arrivare un usato sicuro.

Il portale Gianlucadimarzio.com ha tirato fuori nelle scorse ore l’ennesimo nome, un po’ a sorpresa, seguito dal Milan per rinforzare il pacchetto dei centrali. Un calciatore di valore internazionale, per cui i rossoneri si sarebbero mossi nei giorni scorsi, cercando di convincere l’Atletico Madrid, squadra in cui milita attualmente.

Milan, troppo tardi: è fatta con un altro club

Di Marzio ha rivelato che il Milan nelle ultime settimane ha sondato il terreno anche per un coriaceo difensore turco, di cui si parla come uno dei centrali europei di maggior consistenza ed affidabilità. Ovvero Caglar Soyuncu, stopper classe ’96 che l’Atletico ha ingaggiato la scorsa estate a parametro zero, dopo la fine del rapporto con il Leicester.

Solo 6 presenze in Liga per Soyuncu, chiuso dalla presenza di altri difensori di ottimo livello quali Gimenez, Hermoso e Savic. Per questo motivo il turco avrebbe deciso di partire in prestito entro fine gennaio, per giocare ed ottenere più spazio anche in vista degli Europei che si disputeranno in estate.

Il Milan avrebbe fatto un tentativo per ottenere Soyuncu a titolo temporaneo, individuato come ottimo rinforzo per la seconda parte di stagione. Sembra però che Furlani e Moncada si siano mossi tardi, visto che l’Atletico è già in parola con il Fenerbahce, squadra turca pronta ad accogliere il calciatore 27enne con un prestito di 6 mesi.

La formazione di Istanbul, che ha da poco ingaggiato anche Rade Krunic, è dunque in pole per Soyuncu, il quale nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Roma. Un tentativo a vuoto dei rossoneri, che apprezzano molto la fisicità del calciatore turco ma che dovranno dirigere le proprie attenzioni verso un altro difensore.