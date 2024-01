Gerry Cardinale vende il Milan? Come stanno le cose

Notizie decisive sulla presunta volontà di Gerry Cardinale di cedere la maggioranza delle quote dell’AC Milan. Il patron rossonero ha le idee chiarissime.

Solo qualche giorno fa si era acceso un campanello d’allarme nell’ambiente rossonero, quando era stato raccontato che rappresentati del fondo PIF fossero a Milano per trattate l’acquisto dell’AC Milan. Ed effettivamente, come ha spiegato la Repubblica, il fondo governativo saudita non sarebbe interessato solo ad acquistare un quota di minoranza del club vicina al 50%; in estate vorrebbe poi rilevare le quote di maggioranza.

In tale ambito hanno creato un certo clamore i recenti viaggi di Gerry Cardinale in Medio Oriente, che hanno contribuito alla diffusione di voci che vedrebbero il proprietario americano intenzionato a cedere il Milan. Secondo tali notizie, il capo di RedBird starebbe cercando acquirenti proprio in Arabia Saudita. Ma come stanno davvero le cose? Che Gerry Cardinale stesse ricercando degli investitori non è una novità, ma il motivo risiede nella volontà di trovare nuovi fondi per ripagare in maniera celere il debito con Elliott Management.

Ricordiamo che due estati fa, quando il Milan è passato di mano dalla famiglia Singer a RedBird, Elliott ha concesso un vendor loan da 550 milioni di euro, che aumentano a 670 con tutti gli interessi. Cardinale vuole dunque vendere il club rossonero?

Milan, notizie infondante

Possiamo affermare che la volontà di RedBird e Gerry Cardinale non è assolutamente quella di cedere il Milan. Gli obiettivi della proprietà americana restano quelli della costruzione del nuovo stadio e di mantenere quantomeno il terzo posto sino alla fine della stagione. È vero che Cardinale ha fatto dei viaggi verso il Golfo, ma solo per cercare investitori per le diverse attività dei suoi fondi. Certo, in caso di nuovi partner non sarebbero esclusi investimenti anche a Milano, e magari decisivi all’estinzione del prestito con Elliott.

In soldoni, RedBird e Cardinale potrebbero vendere quote del Milan, ma solo di minoranza, e ciò sarebbe decisivo per incassare ottimi guadagni e ridurre il valore del debito con il fondo della famiglia Singer. Dunque, al momento, non c’è alcuna trattativa in atto con PIF (fondo governativo saudita) per la vendita del club rossonero. Si resta in attesa di aggiornamenti sulla situazione, ma con la certezza che Cardinale non venderà le quote di maggioranza del Milan.

Fattore importante da tenere a mente: RedBird ha acquistato il club rossonero due estati fa per 1,2 miliardi di euro. Oggi, con il bilancio azzerato e lo stadio in previsione il valore dell’AC Milan si aggira attorno ai 1,6 miliardi.