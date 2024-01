Il Milan ci riprova: nuovo colpo dal Chelsea

Il Milan attinge nuovamente alla rosa del Chelsea: tentativo nelle ultime ore dei rossoneri per questo calciatore già molto apprezzato.

Nelle ultime stagioni si sono registrate diverse trattative sull’asse Milan-Chelsea. Due club di valore e livello internazionale, che evidentemente hanno sempre piacere a collaborare per situazioni di mercato che possano far comodo ad entrambe le squadre.

Basti pensare che nella scorsa sessione di mercato estiva, il Milan ha strappato ben due calciatori dalla rosa dei Blues. Parliamo di Loftus-Cheek e Pulisic, ingaggiati dai rossoneri per un corrispettivo totale di circa 38 milioni di euro. Senza dimenticare gli arrivi da Londra dei vari Giroud, Tomori, Bakayoko e tanti altri.

Un altro affare tra le due formazioni in questione potrebbe consumarsi nel prossimo futuro, almeno secondo quanto riporta il portale Fischajes.net. Nel mirino del Milan sarebbe tornato un calciatore di proprietà Chelsea, già cercato in passato, che andrebbe a rinforzare l’attacco diventando l’erede designato proprio di Giroud.

L’attaccante del futuro arriva dal Chelsea: tentativo a gennaio

Ritorno di fiamma del Milan per Armando Broja. Questo è ciò che segnala il portale di mercato dalla Spagna, facendo intendere come nella lista rossonera per l’attacco vi sia ancora il nome del calciatore albanese, già molto apprezzato nelle ultime stagioni.

Il classe 2001, nato in Inghilterra ma di chiare origini albanesi, è un centravanti dalla forte fisicità e dalla buona qualità tecnica. Armi che possono aiutarlo a diventare un top nel suo ruolo, come già intravisto nelle esperienze in prestito da giovanissimo a Vitesse e Southampton.

Il Milan sa che Broja è molto stimato a Londra, ma visti i nuovi innesti in attacco del Chelsea non è affatto scontata la sua permanenza. Finora l’albanese ha disputato 13 partite in Premier segnando un solo gol. Per questo i rossoneri potrebbero fare un tentativo già in questa sessione di gennaio, provando a strapparlo ai Blues con una proposta conveniente. Ma realisticamente è più probabile che Broja possa cambiare maglia al termine della stagione in corso.

La priorità di mercato del Milan ad oggi resta il difensore centrale, ovvero l’innesto di uno stopper che possa almeno temporaneamente colmare il vuoto creatosi nel reparto arretrato per gli infortuni. Il colpo in attacco sarà fondamentale in vista della stagione 2024-2025, vista la scadenza di contratto di Giroud e l’esigenza di una punta giovane e di prospettiva. Broja è uno dei nomi che la dirigenza non intende mollare.