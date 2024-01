L’iniziativa del Milan per Mike Maignan: succederà oggi

Il club rossonero si schiera dalla parte del portiere francese e comunica la decisione: ecco di cosa si tratta

La sfida di ieri tra Udinese e Milan, vinta dai rossoneri in rimonta per 2-3, è passata alla cronaca soprattutto per lo spiacevole episodio degli insulti di stampo razzista da parte dei tifosi dei padroni di casa all’indirizzo di Mike Maignan.

Durante la gara alcuni tifosi della squadra friulana hanno ripetutamente beccato il portiere francese con appellativi vergognosi e alla fine l’ex Lille ha deciso di abbandonare il campo. Compagni e avversari del classe ’95 hanno poi convinto l’estremo difensore a tornare in campo, anche se il gesto rimane e la delusione di Maignan è stata molto forte. Il portiere ha infatti parlato a fine gara denunciando la ripetitività di queste situazioni indegne.

Il 28enne ha poi postato sui social un messaggio molto duro, nel quale accuso tutti quanti dell’episodio, compresi gli spettatori che hanno taciuto, ma anche l’Udinese e le autorità che non hanno fatto nulla. Secondo Maignan sono tutti complici di questa situazione e c’è da fare ben altro per cambiare le cose. Il Milan, che ha già espresso solidarietà al proprio tesserato, ha anche deciso di sostenere in tutto e per tutto il ragazzo.

La comunicazione del club rossonero

Il club rossonero ha infatti anche annunciato una decisione che riguarda i propri social. Qualche minuto fa infatti è arrivata la comunicazione ufficiale su tutti i canali ufficiali della società.

Questo il messaggio del Milan in merito alla scelta dopo il brutto episodio di ieri sera: “A seguito degli inaccettabili fatti accaduti durante la partita contro l’Udinese, l’AC Milan ha deciso di non pubblicare alcun contenuto sui social media oggi, 21 gennaio 2024, a sostegno di Mike Maignan e della lotta al razzismo”. Si tratta di una piccola iniziativa simbolica, con l’obiettivo di dare un segnale forte su tutti i fronti.

Sono ormai troppe volte che accadono questi episodi, sia allo stesso Maignan, ma anche più in generale, ma sembra che ogni presa di posizione non porti a un cambiamento di nessun tipo. Il club rossonero però non demorde e nella giornata di oggi non pubblicherà contenuti per i suoi followers.