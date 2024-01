Luka Romero lascia il Milan: programmate le visite mediche

Fabrizio Romano riporta novità decisive sulla cessione di Luka Romero. L’attaccante è pronto a lasciare Milano per tornare in Spagna. Visite mediche e formula.

Come pronosticato, Luka Romero lascerà il Milan in questa sessione invernale di mercato. Una partenza che ha degli obiettivi più che chiari. Con poco spazio in rossonero, il 19enne argentino ha bisogno di più continuità in campo per crescere al meglio. Per questo il Milan, che ha assoluta fiducia in lui per il futuro, ha optato per la cessione in prestito. Dopo il forte pressing del Como di Cesc Fabregas, Giorgio Furlani ha preferito assecondare le volontà di Romero.

L’argentino ex Lazio aveva infatti espresso il desiderio di tornare a giocare in Spagna, dove ha già vestito la maglia del Mallorca. Niente Serie B e possibilità di promozione per Romero, che giocherà in Liga spagnola con la maglia dell’Almeria. Il Milan ha concordato ogni dettaglio col club iberico. Luka si trasferirà in prestito secco per sei mesi. Nessuna opzione d’acquisto dunque in favore dell’Almeria.

A sottolineare tale aspetto è Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha inoltre dato una notizia cruciale nell’ultima ora. Sarà domani il giorno delle visite mediche di Luka Romero con l’Almeria. Il giocatore è atteso già in mattinata dal club spagnolo per svolgere il consueto iter a cui seguirà l’annuncio ufficiale da parte dei club.