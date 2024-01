Milan avvisato: clausola rescissoria da 50 milioni

Spunta un dettaglio importante nel contratto dell’attaccante che piace tanto alla società rossonera: servirà un grande investimento per comprarlo.

Il Milan ha deciso di rinviare all’estate 2024 la spesa per un nuovo centravanti che dovrebbe essere il nuovo titolare, indipendentemente dal rinnovo eventuale di Olivier Giroud. Il francese ha 37 anni ed è normale che il club pensi a un bomber più giovane sul quale investire per il futuro.

Già nell’ultima sessione estiva del calciomercato c’erano stati dei tentativi per alcuni attaccanti, ma non sono andati a buon fine. Basti pensare a Mehdi Taremi, Nicolas Jackson e Youssef En Nesyri. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani alla fine hanno ripiegato su Luka Jovic, però per la prossima stagione l’obiettivo è avere un goleador nuovo di zecca. Ci sono diversi nomi nella loro lista.

Milan, colpo Sesko: spunta un dettaglio importante

Tra i profili che piacciono molto c’è Benjamin Sesko, 20enne sloveno del Lipsia. Già Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato a prenderlo quando militava nel Salisburgo, però il giocatore è rimasto nella famiglia Red Bull trasferendosi in Germania. Il Milan ha continuato a monitorarlo e potrebbero fare un tentativo nel prossimo mercato estivo, se il prezzo non dovesse essere troppo elevato.

Il giornalista Philipp Hinze di Sky Sport Deutschland ha rivelato che nel contratto di Sesko è presente una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro valida in estate. Il Lipsia lo aveva acquistato per 24 milioni più 6 di bonus e ha voluto fissare una cifra per l’eventuale futura cessione. Se un club verserà questa somma, non sarà necessario trattare il cartellino e si assicurerà l’attaccante, se ovviamente prima raggiungerà l’accordo con lui.

In questo momento non risulta che il Milan voglia investire 50 milioni sul 20enne sloveno, che in questa stagione ha totalizzato 7 gol in 23 partite: 3 in Bundesliga, 2 in Coppa di Germania e 2 in Champions League. In sole 7 occasioni è partito come titolare. L’allenatore Marco Rose gli ha preferito spesso altri centravanti presenti in organico, a partire da Lois Openda che in passato è stato accostato pure al Diavolo e che al Lipsia è costato quasi 40 milioni l’estate scorsa.

Sesko sarà certamente visionato dagli scout rossoneri in questi mesi, poi verrà presa una decisione. Si tratta di un giovane talento con alto potenziale, forse non ancora maturo per essere titolare a Milano ma che potrebbe essere il nome giusto sul quale puntare. Dipenderà dal prezzo, oggi non vale certamente i 50 milioni della clausola.