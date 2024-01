Milan, svolta Colombo: “Un nuovo acquisto”

Le dichiarazioni sono chiare e non lasciano spazio a repliche: c’è massima fiducia nel centravanti per la seconda parte di stagione

In questa sessione invernale di mercato si è parlato tanto anche di Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan è in prestito al Monza, ma il suo futuro è rimasto abbastanza incerto negli ultimi giorni.

Il classe 2002 era reduce da una buona stagione, la prima in Serie A, con la maglia del Lecce, e il club rossonero ha deciso di mandarlo a fare un’altra esperienza, stavolta nel club brianzoli. I buoni rapporti fra il Diavolo e l’ad Adriano Galliani hanno facilitato l’operazione, e Colombo ha scelto i biancorossi. Fino a questo momento il suo rendimento non è stato però esattamente all’altezza delle aspettative che venivano riposte in lui.

L’ex attaccante della Primavera rossonera ha infatti collezionato fin qui 18 presenze e messo a segno soltanto 3 reti, uno con il Sassuolo e poi la doppietta al Bentegodi contro il Verona. Numeri che non possono certo dirsi esaltanti per un giocatore che è considerato un ottimo prospetto come lui. Poi da qualche settimana anche le voci di mercato sono subentrate, con la possibilità di un immediato cambio di casacca.

Palladino blinda il suo centravanti

Il suo nome è stato fatto nell’ambito della trattativa che porterebbe Alessandro Buongiorno dal Torino al Milan. I granata gradirebbero il centravanti come contropartita tecnica e si era quindi parlato di un suo immediato passaggio in Piemonte.

Non è finita qui, perché Colombo è stato accostato non solo al Toro, ma anche a un altro club di Serie A, ovvero il Genoa. Anche in Grifone infatti lo ha messo nel mirino nel suo casting per l’attaccante, nel quale rientra anche l’ex Milan Mbaye Niang. Tante ipotesi per il futuro del ventunenne dunque, ma a stoppare tutto ci ha pensato Raffaele Palladino, che non nessuna intenzione di perdere il suo attaccante.

Il tecnico del Monza ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli e ha subito affermato: “Colombo nelle ultime due settimane lo ho visto alla grande. Sarà lui il nostro acquisto di gennaio, credo molto in lui“. Dichiarazioni decise e che non lasciano spazio a ulteriori dibattiti. Palladino ha lasciato in panchina in alcuni casi Colombo ultimamente, non vedendolo al meglio, ma la fiducia su di lui è totale e queste frasi lo confermano.