Non solo Romero: il Milan cede ancora in Spagna, offerta ufficiale

Il Milan è pronto a chiudere per questa cessione entro fine mese. L’offerta del club spagnolo sembra aver accontentato i rossoneri.

In questi giorni il Milan lavorerà con maggiore consistenza e concretezza per chiudere alcune operazioni di mercato, sia con l’intento di rimpolpare la rosa, sia per cedere i cosiddetti esuberi o i calciatori con poco spazio.

Entro fine gennaio l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha due obiettivi. Prendere almeno un difensore centrale di buon livello, come da richiesta di Stefano Pioli, ma anche piazzare altrove quei 2-3 giocatori che non sono considerati pronti per fare i titolari o per essere utili nelle rotazioni.

In attesa di trovare lo stopper ideale per gennaio, alle condizioni economiche giuste, il Milan sta per ultimare un’altra uscita. Già nei giorni scorsi Furlani e compagnia hanno piazzato Krunic al Fenerbahce ed il rientrante portiere Vasquez all’Ascoli. Nelle prossime ore è possibile che parta in prestito un altro calciatore finora poco utilizzato.

Via libera di Pioli: il difensore può andare in Liga

Il Milan sta seriamente pensando di mandare a giocare altrove Marco Pellegrino. Il difensore centrale argentino, acquistato in estate dal Platense, che finora non è stato fortunatissimo nella sua prima esperienza europea.

Pellegrino infatti ha esordito in Serie A nel match Napoli-Milan, terminato sul 2-2, subentrando all’infortunato Kalulu già nel primo tempo. Ma la serata risultò tutt’altro che indimenticabile per il giovane: qualche amnesia difensiva e soprattutto lo stop alla caviglia che lo costrinse a sua volta a dare forfait nel finale di gara.

Per questo motivo Pellegrino ha interrotto la sua ascesa nelle gerarchie difensive del Milan, fra l’altro in un momento in cui avrebbe avuto spazio visti gli infortuni dei suoi colleghi. Ora l’argentino è rientrato a pieno regime, ma c’è l’intenzione da parte di mister Pioli di mandarlo a giocare in un altro club per fare esperienza.

In tal senso, il cronista Nicolò Schira segnala l’offerta ufficiale del Cadice, che ha chiesto Pellegrino in prestito per sei mesi. La società spagnola, terz’ultima in classifica in Liga, ha bisogno di rinforzi e vorrebbe puntare sul centrale mancino, di cui si parla comunque molto bene.

Il Milan è intenzionato ad accettare la proposta a titolo temporaneo, trovando solo benefici: ovvero permettendo a Pellegrino di giocare con continuità, in un campionato europeo non lontano da quello italiano. Con l’obiettivo di vederlo tornare in estate più pronto e sicuro di sé. Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse anche di altri club esteri come Leuven, Werder Brema e Almeria.