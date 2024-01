Serie A, la Juve batte il Lecce e sorpassa l’Inter: la classifica aggiornata

Grande cambiamento stasera nella classifica di Serie A dopo Lecce-Juventus. I bianconeri hanno vinto con merito e si sono presi la vetta.

La Juventus ha approfittato dell’assenza dell’Inter per prendersi momentaneamente la vetta della classifica. Sì, i nerazzurri sono a Riyad, dove giocheranno domani sera la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Dunque, la 21esima giornata di Serie A è posticipata a febbraio per l’Inter. Come detto, ne ha approfittato la Vecchia Signora, che battendo stasera il Lecce in trasferta ha conquistato i tre punti piazzandosi in testa alla classifica.

Contro i pugliesi stasera al Via del Mare è stata combattuta nel primo tempo, di fatto terminato 0-0. Ma dopo l’intervallo, la doppietta di Dusan Vlahovic e il terzo gol segnato da Gleison Bremer hanno consegnato alla Juventus una vittoria meritata. Adesso, la Vecchia Signora si gode il posto da capolista in solitaria, di sopra un punto alla rivalissima Inter. Quanto al Milan, vincente ieri sera contro l’Udinese alla Dacia Arena: i rossoneri da terzi contano sette punti di distanza dalla Juventus e sei dai nerazzurri.