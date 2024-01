Addio Milan: vuole la Champions con un’altra squadra

Le dichiarazioni del giocatore sembrano allontanarlo dal Milan. Vuole disputare la Champions League con un’altra squadra

E’ tra i calciatori finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per il 2024. Un suo trasferimento al Milan, in inverno è praticamente impossibile, ma in estate tutto appare più facile.

Lews Ferguson – non è certo un segreto – piace al club rossonero. Il suo nome è cerchiato in rosso, ma strapparlo al Bologna non sarà certo facile. Il calciatore, che lo scorso 24 agosto, ha compiuto 24 anni, è uno dei pilastri della squadra di Thiago Motta, che sogna di raggiungere la Champions League.

Ed è lo stesso Ferguson, parlando del suo futuro, ad ammettere di voler raggiungere la competizione europea più prestigiosa: “Sarebbe bellissimo fare la Champions con il Bologna – afferma il centrocampista al Corriere di Bologna -. Non penso troppo avanti, mi godo il momento: voglio giocare al più alto livello possibile per il più a lungo possibile. Adesso sto andando bene, ma penso di poter migliorare ancora su tutto”.

Sembra poterci essere ancora il Bologna, dunque, nel futuro del calciatore, che non ha voglia di guardare troppo avanti: “Ho contratto fino al 2027 e amo stare qui e lavorare con Motta: vuole fare crescere tutti i giocatori. I migliori allenatori nel mondo sono quelli che sanno preparare e vincere le partite e far evolvere i giocatori“.

Ferguson, futuro legato a Motta

Con la Champions League, un altro anno a Bologna sarebbe quasi scontato. Ma attenzione al futuro di Thiago Motta, che stima particolarmente. Le sue parole sul tecnico non lasciano dubbi:

“Un grande. Un perfezionista. Anzi direi ossessionato dal calcio. Se vuoi essere un top coach devi essere così. Ogni giorno mantiene lo standard alto. Vuole migliorare tutti, vedere il 100 per 100. Per me è stato una manna. Da quando è arrivato lo scorso anno mi ha dato fiducia e creduto ciecamente in me. Mi ha fatto sempre giocare, è qualcosa di speciale avere un manager che ti fa sentire importante“.

Parole importanti per uno degli allenatori che più piace al Milan. Il tecnico 41enne è uno degli osservati speciali in caso di separazione con Stefano Pioli. L’italo-brasiliano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il suo futuro è tutto da scrivere. Il rinnovo con il Bologna non è da escludere, ma Motta piace anche alla Roma, oltre che al Napoli. All’estero il suo profilo è costantemente accostato a Barcellona e Psg, che se dovessero cambiare guida potrebbero ripartire da lui.