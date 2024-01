Bennacer ancora infortunato: l’annuncio del ct dell’Algeria

Il centrocampista del Milan non è ancora ristabilito e salterà anche l’ultima gara del girone di Coppa d’Africa, cruciale per la sua nazionale

Quella di Ismael Bennacer sembra davvero una stagione stregata. Il centrocampista classe ’97 è stato fuori nei primi mesi per recuperare dopo il grave infortunio dell’anno scorso, dopodiché è rientrato e stava cominciando ad acquisire un dicreto minutaggio.

Stefano Pioli aveva iniziato ad affidargli nuovamente le chiavi del suo centrocampo, ma poi l’ex Empoli è dovuto partire per la Coppa d’Africa con la sua Algeria. Dopo aver fatto il debutto nel torneo contro l’Angola, ma successivamente si è fermato per un problema muscolare, che lo ha tenuto fuori nella seconda sfida, quella giocata contro il Burkina Faso. L’Algeria ha pareggiato queste due prime partite e ora è a rischio eliminazione.

Diventa fondamentale l’ultima gara del girone contro la Mauritania. Nella giornata di ieri erano arrivate notizie rassicuranti per Bennacer perché il calciatore aveva svolto l’allenamento in gruppo. Tuttavia, si aspettava il responso di oggi e lo ha dato il tecnico della nazionale delle Volpi del Deserto, Djamel Belmadi.

Queste e parole dell’allenatore nella conferenza stampa di vigilia alla sfida sugli indisponibili: “Bennacer e Bensebaini non saranno presenti nella prossima partita. Siamo dispiaciuti ma abbiamo comunque una rosa numerosa”. Niente sfida contro la Mauritania, dunque, per Bennacer, che a questo punto deve fare il tifo per i suoi compagni e sperare nel passaggio del turno, per poi provare a rientrare in vista della fase a eliminazione diretta.