Clamoroso a “Le Iene”: l’arbitro di Serie A denuncia anomalie del sistema

Puntata esclusiva a Le Iene quella in programma martedì sera, 23 gennaio. Un arbitro di Serie A farà delle rivelazioni cruciali sul sistema.

Ogni anno, ad ogni stagione, ad ogni campionato, competizione e partita, non mancano mai gli episodi arbitrali clamorosi, quelli che fanno imbestialire i tifosi delle varie fazioni e che fanno gridare al complotto. Insomma, in Italia ci siamo anche parecchio abituati. Ricordate l’anno dello Scudetto rossonero? Tanti i rigori concessi al Milan di Stefano Pioli, e che hanno suscitato scetticismo e fatto gridare al favoritismo le tifoserie rivali.

La situazione possiamo confermare che è anche peggiorata con l’avvento del VAR, quando le immagini dovrebbero parlare sempre chiaro, o comunque quasi sempre, e invece ci si trova spesso dinnanzi a decisioni clamorose ed evidentemente errate degli arbitri. Sia di quelli in campo e sia di quelli piazzati davanti ai monitor in sala VAR. C’è davvero qualcosa che non va nel sistema calcio italiano e prettamente arbitrale?

La risposta è forse, dato che un arbitro di Serie A è stato pronto a sbottonarsi di alcune anomalie che avvolgono il sistema arbitrale italiano.

A Le Iene parla l’arbitro: non era mai accaduto prima

Come apprendiamo da Calcio e Finanzia, nella puntata di martedì sera 23 gennaio, a La Iene parlerà un arbitro di Serie A (non è stato rivelato il suo nome) ai microfoni di Filippo Roma. Chiaramente, quelle mostrate sono delle riprese in differita. Nello specifico, questo arbitro ha fatto delle rivelazioni al giornalista su delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia.

In questa stagione in corso se ne sono già viste delle belle in fatto di episodi dubbi e troppo facilmente discutibili. Gli spettatori e appassionati di calcio italiani non vedono l’ora di scoprire se non si tratti proprio di qualcosa legato a quanto di recente si è visto e ha infiammato i titoli e i salotti dei media sportivi. Non ci resta che attendere per assistere all’interessante ed esclusiva puntata de Le Iene.

Calcio e Finanza sottolinea che nella storia del calcio italiano non era mai accaduta una cosa del genere. Per tale motivo la curiosità e lo stupore sono alle stelle.