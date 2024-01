Di anno in anno: Jovic, il Milan e quella particolare opzione nel contratto

Il Milan ha tutta l’intenzione di confermare Luka Jovic in rosa a fine stagione. Matteo Moretto riporta dettagli decisivi sull’opzione di rinnovo di contratto per il serbo.

Luka Jovic si sta prendendo il Milan. Non ci sono dubbi che rispetto all’inizio della stagione, l’attaccante serbo sta finalmente mandando dei segnali positivi, e anche molto forti. Se nei primi mesi in rossonero, l’ex Real Madrid aveva mostrato inadeguatezza tanto da un punto di vista fisico che mentale, le cose sono nettamente cambiate da due mesi a questa parte. Luka Jovic ha cominciato a fare sul serio a Milanello, lavorando con grande impegno.

I risultati sono più che evidenti sul campo, dato che il serbo ha segnato in poco tempo quattro reti, confermando che negli ultimi anni il suo talento e le sue qualità sono state soltanto nascoste. Questo ragazzo ha un fiuto eccezionale del gol, bisognava solo che si rimettesse in carreggiata. Forse il Milan gli sta dando le giuste motivazioni che gli sono mancate dopo l’addio al Francoforte.

Sua la rete fondamentale per la vittoria contro l’Udinese nell’ultima di campionato. Il suo impatto è adesso devastante. E se il Milan era più che scettico sulla sua permanenza in rossonero, tutto si è stravolto e capovolto dopo le ultime prestazioni. Il club rossonero vuole rinnovare il suo contratto, ma ci sono dettagli molto importanti da conoscere sull’opzione di prolungamento a favore del Diavolo.

Jovic resta al Milan, cosa dice il contratto

Negli ultimi giorni, data la volontà del Milan di confermare Jovic in rosa, si è detto che il contratto del serbo prevedesse un’opzione per attivare un rinnovo di tre anni. Ricordiamo che l’accordo firmato in estate dall’attaccante è stato annuale. Matteo Moretto riporta però dei dettagli decisivi e che chiariscono la situazione.

Nello specifico, il giornalista dice che il contratto firmato in estate da Jovic è strutturato in modo tale che si possa rinnovare annualmente. Dunque, la sua struttura non prevede la possibilità di prolungamento di altri tre anni come base fissa. Non c’è alcun triennale garantito, ma solo la possibilità di discutere ogni anno a fine stagione il rinnovo per un ulteriore stagione.

Moretto conclude sottolineando che il Milan vuole comunque confermare Jovic perché crede che possa diventare un patrimonio per il club ma la durata finale dell’accordo sarà da concordare nel dettaglio nelle prossime settimane. Non è da escludere che il Milan e l’entourage di Jovic rivedano completamente i termini del contratto e ne riformulino uno di sana pianta.