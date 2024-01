Gabbia conquista il Milan: due grandi prove per smentire gli scettici

Due ottime prestazioni di Matteo Gabbia contro la Roma e l’Udinese. Il centrale è rinato dopo l’esperienza in Spagna

Accolto tra lo scetticismo generale, è stato visto solo come un ripiego, ma Matteo Gebbia in queste prime partite è stato certamente molto di più.

In pochi pensavano potesse rispondere presente in questa maniera, con prestazioni all’altezza. D’altronde le amnesie difensive lo scorso anno erano state diverse. C’è chi ha visto come un problema il suo ritorno alla base perché avrebbe tappato le ali a Jan-Carlo Simic. Sono bastate, però, due partite per zittire gli scettici e prendersi il Milan: il suo nuovo esordio in campionato, dopo il rientro dal prestito dal Villarreal, arriva il 7 gennaio ad Empoli, pochi minuti chiaramente ingiudicabili.

Sette giorni, dopo, però, Stefano Pioli decide di lanciarlo dall’inizio, al centro della difesa, al fianco di Simon Kjaer, permettendo a Theo Hernandez di correre e fare la differenza sulla sinistra. Vince così il ballottaggio sia con Terracciano che con il giovane Simic, facendo storcere il naso a molti.

Ma la sua prestazione contro Romeu Lukaku è praticamente perfetta: “Preciso, puntuale, concentrato: dà ragione a Pioli, che lo ha scelto anche se al televoto avrebbe vinto Simic. Bonus: salva su Pellegrini respingendo con il corpo in area”, scriveva così La Gazzetta dello Sport che lo premiava con un 6,5 in pagella.

Milan, Gabbia perfetto: ecco il suo futuro

Sabato sera, la conferma contro l’Udinese era inevitabile dopo l’ottima gara con la Roma. Pioli così manda in campo la stessa formazione contro uno degli avversari più storicamente ostici, con cui il Milan ha sempre faticato terribilmente. Tutto come previsto, il Diavolo soffre ma vince all’ultimo respiro.

Nonostante i due gol subiti, Matteo Gabbia risulta uno dei migliori in campo, con un paio di chiusure che salvano il Milan e anche in questo caso La Gazzetta lo esalta: “Seconda da titolare, seconda gran partita. Legge le situazioni, chiude Lovric in area, cancella Lucca in contropiede e un cross di Thauvin. Passivo sull’1-2? Mah…”, voto 7.

E’ presto per capire se Matteo Gabbia può davvero essere qualcosa in più di una quarta scelta in difesa, ma è sotto gli occhi di tutti che l’esperienza in Spagna gli ha fatto davvero bene. Le prossime partite ci diranno quale sarà il ruolo del giovane italiano classe 1999 all’interno della rosa del Milan 2024/2025.

Nel frattempo il Milan sta lavorando – come richiesto da Pioli – ad un nuovo centrale, ma senza l’ansia di doverlo acquistare a tutti i costi.