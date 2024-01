Il Milan guarda ancora in Premier League: il difensore arriva dall’Everton

Spunta una nuova idea di mercato per rinforzare la difesa. Un calciatore di Premier League che farebbe sicuramente al caso dei rossoneri.

Il Milan si gode la vittoria di Udine, che conferma il buon momento della squadra di Stefano Pioli in campionato. Il 3-2 in rimonta ottenuto in Friuli di certo fa felice l’ambiente, ma conferma qualche amnesia difensiva che va ancora curata.

Per migliorare la gestione della fase arretrata, il Milan avrebbe probabilmente bisogno di un nuovo rinforzo. Un difensore centrale di spessore e di qualità in prospettiva che possa colmare il vuoto lasciato dagli infortuni di calciatori titolari quali Kalulu, Tomori e Thiaw, tutti ancora ai box a lungo.

Tanti i nomi su cui i dirigenti del Milan e gli osservatori stanno lavorando. Dal ‘sogno’ Alessandro Buongiorno fino al più avvicinabile Lilian Brassier, passando per alcune tentazioni ad oggi difficili da raggiungere come Soyuncu, Lenglet o Kiwior.

Il portale Calciomercato.it ha scovato un nuovo possibile obiettivo di mercato per gennaio. Un difensore centrale in forza all’Everton che stenta a giocare negli ultimi tempi e che sarebbe prontissimo a fare le valigie, soprattutto per una chiamata così prestigiosa come quella rossonera.

All’Everton non gioca, il Milan sonda il terreno

Le ultime indiscrezioni parlano dell’interesse del Milan per un centrale inglese, di cui si è sempre parlato molto bene ma che di recente sta giocando molto meno. Ovvero Ben Godfrey, stopper nativo di York che attualmente fa la riserva all’Everton. Infatti in questa stagione, nonostante non abbia subito infortuni, ha disputato solo 3 gare ufficiali.

Il classe ’98 è considerato uno dei centrali maggiormente completi della Premier League. Tanto che in passato altri club italiani come Roma e Napoli si erano interessati a lui, anche prima del trasferimento dal Norwich all’Everton. In questa stagione però il tecnico Sean Dyche gli sta preferendo altri centrali come Tarkowski o Branthwaite.

Il Milan si sta informando su Godfrey, che per caratteristiche potrebbe essere da subito molto utile alla causa. Buona fisicità, ottime qualità tecniche e possibilità di giocare anche come terzino destro o mediano davanti alla difesa. Inoltre l’inglese ha una voglia matta di rilanciarsi dopo gli ultimi mesi passati in panchina.

Godfrey piace anche in patria a Leeds e Sheffield United, ma l’opzione Milan potrebbe diventare prioritaria. I rossoneri potrebbero inoltre spendere l’ultimo slot extracomunitario proprio per il 25enne, che è in possesso di doppio passaporto britannico e giamaicano.