L’Inter vince la Supercoppa fra le polemiche: decide Lautaro

L’Inter si aggiudica la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Battuti nel recupero gli azzurri, dopo aver lottato duro in inferiorità numerica.

Per la terza volta di fila l’Inter di Simone Inzaghi si aggiudica la Supercoppa Italiana. È la prima squadra a vincere il trofeo nel suo nuovo format in Final Four. A Riyad stasera, i nerazzurri hanno battuto il Napoli per 1-0. Una gara combattuta sino alla fine, con gli azzurri di Walter Mazzarri rimasti in 10 nel secondo tempo, al 60′. Espulso l’attaccante Giovanni Simeone per doppio giallo. Decisivo il secondo fallo su Acerbi, ma le polemiche sono state numerosissime.

Dopo l’espulsione, l’Inter ha attacco veemente, ma il Napoli si è difeso magistralmente, tanto che arrivati al 90′ minuto si credeva davvero che la finale si decidesse direttamente ai rigori. Così non è stato, e ci ha pensato Lautaro Martinez a regalare il trofeo alla sua Inter. Al 91′, Ben Pavard ha messo un’ottima palla in mezzo, e il Toro argentino l’ha mandata in porta battendo Pierluigi Gollini.

Poco altro da aggiungere. Il Napoli ha retto sinché ha potuto in 10 contro 11. Poi sono venute a mancare lucidità e forze. L’Inter alza la Supercoppa anche quest’anno. Stadio in festa a Riyad. Si l’Al-Awwal Park era praticamente nerazzurro stasera. Per il Biscione è stato quasi come giocare in casa.

Napoli-Inter macchiata dai tifosi sauditi

Purtroppo, oltre allo spettacolo in campo, c’è stato uno spettacolo indegno sugli spalti dell’Al-Awwal Park. Come ormai risaputo, stasera si è spento Gigi Riva. Il mito del calcio italiano è stato stroncato da un malore, e durante Napoli-Inter è stato rispettato un minuto di silenzio in suo onore. È stato tremendo assistere e sentire i fischi dei tifosi sauditi presenti allo Stadio. Qualcosa di clamoroso ed estremamente mortificante per il calcio italiano.

Inaspettato, davvero, ed immeritato. Qualcosa che non potrà mai passare inosservato al calcio tricolore e alle sue autorità.