Milan, Luka Romero ceduto in Spagna: adesso è ufficiale

Il club spagnolo ha annunciato l’arrivo del giovane talento del Milan: una seconda parte di stagione importante per lui.

Luka Romero trascorrerà i prossimi mesi nella Liga, dove ha già militato in passato con la maglia del Maiorca. Adesso indosserà quella dell’Almeria.

Poco fa la società spagnola ha diramato il comunicato ufficiale dell’operazione: “Luka Romero è biancorosso. Almeria e Milan hanno raggiunto l’accordo per il prestito del calciatore fino al termine della stagione. Benvenuto!“. Anche il Milan poco dopo ha confermato ufficialmente questo trasferimento: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Luka Romero all’UD Almeria“.

Luka Romero all’Almeria: l’obiettivo è giocare

L’argentino classe 2004 ha firmato oggi il contratto e ha già sostenuto il suo primo allenamento con la nuova squadra, che attualmente occupa l’ultima posizione nella classifica della Liga. L’Almeria è reduce dall’impresa sfumata al Santiago Berbabeu, dove a fine primo tempo stava vincendo 2-0 contro il Real Madrid. Poi è arrivata una sconfitta anche con episodi controversi che hanno coinvolto arbitro e VAR.

Romero proverà a dare un contributo alla difficile missione salvezza dell’Almeria, distante 10 punti dal quartultimo posto. Il Milan spera che possa avere spazio nella seconda metà della stagione, vuole vederlo all’opera dopo lo scarso minutaggio che Stefano Pioli gli ha riservato in questi mesi. L’argentino non è ancora pronto per una maglia come quella rossonera e per questo il prestito secco in Spagna può essere una soluzione utile alla sua crescita. Vedremo se l’ex Lazio riuscirà a mostrare il suo valore.