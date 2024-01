Milan, ok al prestito: nuovo rinforzo per Pioli

Il club rossonero potrebbe accelerare per l’ingaggio di un altro innesto: sulla formula dell’operazione arriva una notizia importante.

Manca sempre meno alla fine della sessione invernale del calciomercato e dal Milan ci si aspetta almeno l’arrivo di un difensore centrale. Stefano Pioli vorrebbe anche un centrocampista, dato che ha perso Rade Krunic (finito al Fenerbahce) e Tommaso Pobega (infortunio serio).

Geoffrey Moncada prima della partita contro l’Udinese ha spiegato che la società è in linea con le richieste dell’allenatore, però bisogna trovare le giuste occasioni per finalizzare delle operazioni. Le idee non mancano, ma in questo momento non ci sono ancora le condizioni per assicurarsi i nomi giusti. Forse negli ultimi giorni di questo mercato sarà più facile strappare degli accordi favorevoli.

Milan, altro colpo dal Chelsea: la situazione

Per la difesa uno dei nomi proposti e valutati è Trevoh Chalobah, che in questa stagione è stato pesantemente condizionato da un infortunio subito l’estate scorsa. È tornato a disposizione solamente a gennaio 2024 e non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Mauricio Pochettino.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il Chelsea ha aperto alla cessione in prestito del 24enne inglese. Ovviamente, bisogna concordare i dettagli dell’affare, in particolare il diritto di riscatto. Il Milan ha avuto contatti diretti con il club londinese, con il quale vanta degli ottimi rapporti. Nel calciomercato estivo 2023 i rossoneri hanno preso due giocatori dai blues: Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Non bisogna escludere una nuova operazione sull’asse Milano-Londra.

Il Milan aveva già preso dal Chelsea un altro difensore in prestito con diritto di riscatto. Era gennaio 2021 e Fikayo Tomori si trasferì a Milanello con tale formula. Il suo rendimento fu convincente e a fine stagione si concretizzò l’acquisto definitivo del cartellino per circa 28 milioni. Vedremo se Chalobah sarà destinato a fare lo stesso tipo di percorso.

Certamente approdare alla corte di Pioli sarebbe una buona mossa per il difensore inglese, che ha bisogno di una squadra nella quale avere maggiori chance di giocare. Dopo mesi passati a guardare a causa di un problema fisico, adesso ha tanta voglia di dimostrare il suo valore. Il Diavolo già in passato lo aveva preso in considerazione e adesso sembra esserci un ritorno di fiamma.