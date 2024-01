@ML – Mukiele e la notizia delle visite mediche con il Milan: la posizione del club

In mattinata dalla Germania è giunta voce delle visite mediche non superate da Mukiele con il Milan: il punto della situazione

Nordi Mukiele al Milan. Il difensore francese è stato accostato al Diavolo nei giorni scorsi, ma una vera e propria trattativa non è stata mai avviata.

Il nome del giocatore del Psg, che lo scorso 1 novembre ha compiuto 26 anni, non si è mai scaldato veramente. Dalla Germania stamani, però, è circolata la notizia di visite mediche (non superate) da Mukiele per diventare un nuovo giocatore del Milan. Notizia che come appreso da MilanLive.it, non trova conferme dalle parti di via Aldo Rossi, con il club rossonero dunque, che smentisce tale versione.

In queste ultime ore il nome di Mukiele è stato accostato con insistenza anche al Bayern Monaco. Il club tedesco un po’ come i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo. Non è un caso che i bavaresi stiano per chiudere per Trippier del Newcastle. Ma i bavaresi hanno provato a mettere le mani su due profili che piacciono al Diavolo: prima è stata la volta di Dragusin, finito al Tottenham, poi di Alessandro Buongiorno. L’italiano, però, ha dato priorità ai rossoneri. Per il classe 1999 la trattativa si è decisamente raffreddata, ma non è stata ancora scritta la parola fine, soprattutto in ottica estiva, quando il Milan tornerà a provarci con maggior convinzione.

Milan, caccia al difensore: le ultime sul colpo di Moncada

Non manca certo molto alla chiusura del calciomercato e questa settimana sarà importante per capire se il Milan riuscirà davvero ad acquistare un nuovo centrale.

Stefano Pioli ha ricevuto risposte importanti da Simon Kjaer e Matteo Gabbia e l’emergenza difensiva appare lontana, ma ben presto si tornerà a giocare ogni tre giorni. Serve altro per lottare sia in campionato che in Europa League. A brevissimo conosceremo i tempi di recupero di Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, ma se il Diavolo vuole dormire sonni tranquilli dovrebbe prendere a prescindere un altro centrale. Attenzione così a Brassier del Brest e Nianzou del Siviglia. Moncada e Furlani sono a caccia dell’affare e non hanno ancora mollato la pista inglese. Chissà che Arsenal o Aston Villa non aprano al prestito di Kiwior o Lenglet. Ma attenzione anche a Chalobah, che può lasciare il Chelsea con questa formula.