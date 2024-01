Popovic, nuovo colpo di scena: ecco dove potrebbe giocare

Dopo la mancata firma con il Milan e le visite mediche con il Napoli, non è ancora chiaro dove giocherà il talento serbo nella seconda metà di stagione.

Matija Popovic era volato a Milano con la speranza di vestire la maglia rossonera, poi la trattativa non ha avuto l’esito auspicato. Com’è noto, il Milan si è rifiutato di corrispondere le commissioni che erano state richieste dall’entourage. La politica societaria è chiara sul quel tema, pertanto non c’è da stupirsi.

Certamente un peccato aver perso un giovane talento così promettente, ma il club rossonero non ha voluto piegarsi alle pretese economiche di chi lo gestisce. Sfumato il trasferimento a Milano, c’era stato un sondaggio della Juventus al quale non ha fatto seguito una vera e propria trattativa. Si è inserito il Bayern Monaco, però poi a spuntarla è stato il Napoli.

Popovic al Napoli, ma c’è un problema: le ultime news

Il 18enne serbo ha svolto le visite mediche a Roma nella giornata di sabato. Inizialmente sembrava che l’operazione sarebbe stata fatta in sinergia con il Frosinone, dato che il Napoli non può tesserare un altro giocatore extracomunitario per questa stagione. Tuttavia, così non sarà. Il club ciociaro ha fatto sapere di aver commesso un errore e di non disporre di uno slot extra UE da destinare a Popovic.

Nelle ultime ore sta emergendo un’altra soluzione in Serie A per il futuro immediato dell’ex Partizan Belgrado: il Monza. I colleghi di calciomercato.it confermano che Adriano Galliani sta pensando di andare “in soccorso” del Napoli e tesserare il calciatore per questa seconda metà di stagione. Il club campano sta parlando con gli agenti per trovare una soluzione adatta alle reciproche esigenze.

Raffaele Palladino può essere un allenatore in grado di far crescere Popovic nei prossimi mesi. Il ragazzo ha da poco compiuto 18 anni, quindi non può avere particolari pretese in termini di minutaggio, ma lavorare con un tecnico bravo come quello che siede sulla panchina del Monza può essere utile per il suo percorso di crescita. Poi se sarà meritevole di spazio in Prima Squadra, certamente gli verrà concesso.

Galliani ci sta riflettendo e nei prossimi giorni prenderà una decisione. La squadra brianzola nel reparto offensivo sta facendo a meno dell’infortunato Gianluca Caprari e dello squalificato (per doping) Alejandro Gomez. È arrivato Daniel Maldini in prestito secco dal Milan, vedremo se anche Popovic sarà destinato ad approdare a Monza.