Soyuncu al Milan, conferma ufficiale: “Accordo possibile”

Si riapre questa pista per la difesa: arrivano rivelazioni su un possibile accordo tra Milan e Atletico Madrid per il turco Soyuncu.

Milan ancora a caccia del tanto atteso difensore centrale, un innesto che Stefano Pioli ha chiamato a gran voce fin dall’inizio di gennaio. Sono in corso valutazioni ben specifiche sui profili individuati, tutti di livello internazionale, ma una vera e propria accelerata non è ancora arrivata.

Uno dei nomi accostati al Milan di recente è quello di Caglar Soyuncu, difensore centrale turco che milita nell’Atletico Madrid. Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare in Premier League con la maglia del Leicester, il classe ’96 non sta trovando spazio in Liga e dunque sogna un nuovo ingaggio.

Un’operazione che sembrava però fuori discussione per il Milan, visto che fino a qualche ora fa tutti i media internazionali parlavano di un accordo raggiunto con il Fenerbahce, per il ritorno in patria di Soyuncu. Ma di recente sono giunte delle rivelazioni dalle parti in causa che hanno rimescolato le carte: il Milan è ancora in corsa per il turco.

L’Atletico mette in discussione il futuro di Soyuncu

L’affare tra Atletico e Fenerbahce è tutt’altro che concluso. Lo ha ammesso il direttore sportivo Andrea Berta, dirigente italiano che lavora da anni a Madrid, sponda colchoneros. L’indiscrezione segnalata dal giornale turco TNT Sport rimette in discussione il futuro del calciatore.

Berta ha parlato di altri club più vicini all’ingaggio di Soyuncu: “Milan e Porto soddisfano le condizioni che vogliamo. Possiamo raggiungere un accordo con loro. Il Fenerbahce non è un’opzione per noi alle condizioni attuali”. Dunque a sorpresa i rossoneri rientrano in corsa per il centrale 27enne, che avrebbe tutte le caratteristiche ideali per rinforzare in corso d’opera la retroguardia di Pioli.

L’idea del Milan è quella di prendere Soyuncu in prestito con diritto di riscatto, versando anche una cifra simbolica per il titolo temporaneo all’Atletico. Probabile che le condizioni poste dal Fenerbahce per il trasferimento dell’ex Leicester non fossero considerate convenienti dal club spagnolo.

Alto e coriaceo, Caglar Soyuncu è considerato da anni uno dei migliori difensori del calcio turco. A scoprirne le qualità fu il Friburgo, squadra della Bundesliga, che puntò su di lui nel 2016 quando era ancora un centrale di belle speranza ma poco conosciuto. Poi il trasferimento al Leicester, dove ha lasciato il segno vincendo una FA Cup e un Supercoppa d’Inghilterra. Infine il passaggio da svincolato all’Atletico Madrid, dove però sta trovando poco spazio.