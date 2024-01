Sta trascinando il Genoa e ora lo vogliono tutti: Milan ufficialmente in corsa

Il Milan se la deve vedere con le due storiche rivali del nord per arrivare al cartellino di questo talento, rivelazione del campionato.

I tifosi del Milan si aspettano da settimane qualche innesto di primo piano nel mercato di gennaio. Finora le mosse dei rossoneri sono ferme agli ingaggi di Gabbia (in realtà rientrato dal prestito) e Terracciano. Ma entro fine mese è probabile che gli uomini-mercato di Milanello compiano qualche altro movimento.

Ma una società con un progetto serio, che guarda al futuro come il Milan non può fermarsi a gennaio. Infatti i dirigenti stanno programmando anche i rinforzi in vista della prossima stagione. Quei talenti che difficilmente si muoveranno, per motivi di costi e strategie, durante la sessione invernale ma che possono diventare obiettivi concreti per l’estate 2024.

In questo senso, il Milan avrebbe già messo gli occhi su un talento che sta impressionando in Serie A. Una rivelazione offensiva che in pochi si aspettavano, vista la tecnica messa in campo e la continuità di prestazione. Il problema è che non solo i rossoneri sono in corsa per questo attaccante.

Gol e qualità da vendere: ha già stregato il Milan

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, il Milan è entrato ufficialmente in corsa per il cartellino di Albert Gudmundsson. Vale a dire il fantasista ed attaccante di movimento del Genoa, una delle rivelazioni assolute del campionato italiano.

Dopo un anno di ‘gavetta’ in B con i rossoblu, Gudmundsson ha avuto un impatto devastante nella massima serie. Sta trascinando a suon di gol e giocate di qualità il Genoa ad una salvezza più che tranquilla. I suoi numeri sono davvero eccellenti: 9 reti in 19 partite, score identico a quello di Lukaku e Berardi e migliore di attaccanti tanto osannati come Osimhen e Zirkzee.

Esterno offensivo, trequartista o seconda punta. Gudmundsson sa occupare più ruoli in campo, senza perdere qualità e determinazione. Il problema è che, in vista della prossima estate, il Milan non sarà l’unico club italiano a volere l’islandese: anche le rivali storiche Inter e Juventus sono sulle sue tracce.

Il Genoa valuta il suo fuoriclasse 26enne intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante ma non così inaccessibile, che potrebbe alzarsi in caso di asta tra big per il suo cartellino. Nel Milan attuale Gudmundsson potrebbe essere schierato sia come ala offensiva, sia come trequartista.

Una curiosità: il bisnonno di Gudmundsson è stato un calciatore del Milan negli anni ’40. Albert Sigurdur Gudmundsson fu il primo islandese a sbarcare in Italia, giocando in rossonero nel 1948-49, collezionando 14 presenze e 2 reti.