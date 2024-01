Algeria eliminata dalla Coppa d’Africa: Bennacer torna a Milano

La nazionale algerina è clamorosamente fuori dalla competizione vinta due volte nella sua storia: sconfitta a sorpresa nell’ultima giornata.

Fallimento totale dell’Algeria nella Coppa d’Africa 2024. Zero vittorie ed eliminazione. Nell’ultimo decisivo turno contro la Mauritania è arrivato un KO per 1-0 e l’uscita della squadra dalla competizione. Una buona notizia per il Milan, che nei prossimi giorni può riaccogliere Ismael Bennacer.

La nazionale algerina ha chiuso come ultima della classifica il girone D con 2 punti, ottenuti con i pareggi contro Angola e Burkina Faso nelle precedenti giornate. Sembrava un gruppo assolutamente alla portata, nessuno immaginava un flop così clamoroso dei ragazzi guidati da Djamel Belmadi.

Il Milan è pronto ad accogliere Bennacer

Bennacer ha giocato solamente contro l’Angola, poi un infortunio di natura muscolare non gli ha permesso di aiutare la squadra nelle partite successive. Non dovrebbe essere nulla di grave, però il Milan dovrà verificare le sue condizioni al momento del ritorno in Italia. Sicuramente Stefano Pioli è contento di avere nuovamente il giocatore a Milanello e spera di averlo presto a disposizione senza particolari problemi. Si tratta di un elemento fondamentale per il suo centrocampo, dove può dare geometrie e anche interdizione.

L’ex Empoli è stato assente per tanti mesi ed è tornato in campo solo a dicembre. 5 presenze per un totale di 198 minuti, poi la partenza per la Costa d’Avorio per affrontare la Coppa d’Africa con la sua Algeria. A breve tornerà ad aiutare il Milan, sperando che non ci siano complicazioni di natura fisica. La squadra ha bisogno di lui.