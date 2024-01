Addio Juve, così va al Milan: Pioli accontentato

Stefano Pioli è in attesa di novità dal mercato: pubblicamente ha ammesso di sperare in un colpo a centrocampo. Ecco chi può essere l’affare

Manca davvero poco alla chiusura del calciomercato. Un calciomercato dal quale Stefano Pioli si augura di avere almeno un difensore. Tutti gli sforzi del Diavolo sono concentrati sul centrale vista l’emergenza per via degli infortuni di Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

Dopo che la pista Alessandro Buongiorno si è raffreddata, il Milan è tornato a guardare soprattutto in Inghilterra. E’ dalla Premier League che potrebbe arrivare l’occasione giusta: da Chalobah a Kiwior, passando per Lenglet. Il Diavolo vorrebbe provare a prendere un giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma guarda anche a quegli elementi in scadenza di contratto, che potrebbero anticipare lo sbarco a Milano di sei mesi. Stiamo parlando di Adarabioyo del Fulham e Kelly del Bournemouth.

E’ la Premier League, dunque, il campionato delle occasione quello a cui si guarda: d’altronde il Milan negli ultimi anni ha sempre pescato bene, a parte qualche rara eccezione. Pulisic, Loftus-Cheek e Tomori sono solo alcuni dei colpi messi a segno in Inghilterra dal Diavolo.

Milan, colpo in mediana: l’occasione dall’Inghilterra. Il tempo sta per scadere

Oltre ai difensori sopracitati, il Milan potrebbe pescare dalla Premier League anche un centrocampista. D’altronde Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Udinese era stato chiaro: in mediana il Diavolo ha gli uomini contati per via dell’addio di Rade Krunic, per l’infortunio di Tommaso Pobega e per l’assenza di Ismaël Bennacer, impegnato in Coppa d’Africa.

Oggi Pioli ha a disposizione solamente quattro elementi, Yacine Adli, Yunus Musah, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, oltre al giovane Zeroli.

Se ci fosse l’occasione, Pioli un nuovo centrocampista lo accoglierebbe ben volentieri. Serve dunque un affare a basso costo, meglio se a zero o quasi. Un’idea così potrebbe portare al Manchester City. Non è un segreto che i Citizens sono pronto a cedere in prestito Kalvin Phillips. Il giocatore, seguito con forza dalla Juventus nelle scorse settimane, è pronto a fare le valigie.

Non avrebbe problemi a trasferirsi in Italia e può certamente essere un’ottima idea, ma servirebbe fare in fretta visto che in Inghilterra sono certi che il giocatore sia ad un passo dal trasferimento al West Ham e le prossime ore potrebbero essere decisive