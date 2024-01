Il Milan contatta il Siviglia: Moncada figura chiave per l’acquisto

Il Milan guarda nella Liga per un nuovo rinforzo: chiesto al Siviglia un calciatore, si è mosso in prima persona Moncada

Rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli è la priorità in questi ultimi giorni di calciomercato. Poco più di una settimana per completare il puzzle e regalare al tecnico una squadra quantomeno di blindare il terzo posto che regalerebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Due gli arrivi fin qui in casa rossonera per puntellare la difesa, un reparto falcidiato da infortuni a raffica. Gabbia e Terracciano, però, non sono di certo quel che si aspetta un tifoso, soprattutto per rinforzare una porzione di campo dove evidenti sono sembrati i limiti. Anche nell’ultimo turno due i gol incassati dal Milan e solo una rimonta nel finale di gara ha permesso ai rossoneri di conquistare tre punti pesantissimi.

Ecco perché un difensore di livello va acquistato quasi a tutti i costi. I rossoneri avevano puntato il mirino, invano, su Buongiorno del Torino. Un colpo da novanta, ma l’ostracismo di Cairo che ha blindato il suo centrale, ha prevalso.

Milan, assalto a Nianzou: i dettagli dell’operazione

I rossoneri hanno quindi scandagliato il mercato estero alla ricerca della soluzione prfetta. E l’ultimo nome sbucato fuori è quello di Tanguy Nianzou. A svelarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira che attraverso il suo account “X” ha spiegato anche un piccolo retroscena.

I rossoneri avrebbero chiesto al Siviglia il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. A tessere le fila dell’operazione ci sarebbe Geoffrey Moncada; il dirigente rossonero, infatti, è in ottimi rapporti con Vadim Vasilyev, ex vicepresidente del Monaco ed uno degli agenti del centrale francese.

Il rapporto tra i due dura proprio dai tempi monegaschi e questo potrebbe favorire l’operazione. Nianzou, corazziere di 191 centimetri, ha appena 21 anni ed può giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra in una difesa a quattro. Piede destro, all’occorrenza può anche agire come mediano. In questa stagione, causa un fastidioso infortunio al tendine del ginocchio, ha disputato appena quattro gare di campionato in Liga, per un totale di 204′. Un calciatore di sicura prospettiva, basti considerare come il Siviglia nell’estate del 2022 investì su di lui ben 16 milioni di euro per prelevarlo dal Bayern Monaco.

Le alternative non mancano, però; sullo sfondo, infatti, restano sia il polacco Kiwior – apprezzato perché conosce bene la Serie A – che Leglet, il centrale francese in grado di garantire esperienza alla retroguardia. Al momento è bene spiegare come si tratti di due nomi decisamente defilati rispetto all’opzione Nianzou.