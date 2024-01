Il Milan ha chiesto Lacroix e Redondo: la rivelazione di Di Marzio

Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan: spuntano due nomi nuovi in questo mese di gennaio.

Stefano Pioli è stato chiaro: vuole un difensore centrale e un centrocampista. Geoffrey Moncada ha ammesso di essere in linea con le richieste dell’allenatore e che la dirigenza sta cercando di accontentarlo. Ma servono le giuste occasioni e condizioni per assicurarsi determinati obiettivi.

Non è semplice trovare la disponibilità di alcuni club a vendere subito i loro gioielli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha rivelato che per la difesa il Milan ha chiesto informazioni su Maxence Lacroix, 23enne francese con un contratto in scadenza a giugno 2025. Il Wolfsburg non vuole cederlo e i rossoneri si sono messi in lista almeno per l’estate. L’ex Sochaux è uno degli obiettivi per rinforzare la retroguardia.

Milan, occhi anche sul figlio di Fernando Redondo

Per quanto concerne il centrocampo, in queste ore la società ha provato a chiedere Federico Redondo. Il 21enne argentino è figlio di Fernando, ex giocatore di Real Madrid e Milan. L’Argentinos Juniors non vorrebbe venderlo adesso, quindi tutto potrebbe essere rinviato all’estate. I rossoneri hanno preso informazioni, il centrocampista era stato accostato al club già l’estate scorsa. Da sottolineare che il suo contratto scade a dicembre 2024. Il club sudamericano valuta 12 milioni di euro il cartellino.

Pioli in questo mercato invernale ha perso Rade Krunic, ceduto al Fenerbahce, e prima ancora c’è stato il grave infortunio di Tommaso Pobega. Un innesto in mediana gli farebbe molto comodo. L’eliminazione dell’Algeria dalla Coppa d’Africa gli permette di riabbracciare Ismael Bennacer prima di quanto ci si aspettasse, però l’allenatore rossonero vorrebbe un centrocampista in più per affrontare meglio la seconda parte di stagione. Oltre alla Serie A, c’è anche una Europa League nella quale si punta ad arrivare fino in fondo. Vedremo se la triade Moncada-D’Ottavio-Furlani piazzerà il doppio colpo difensore-centrocampista.