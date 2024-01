“Leao via dal Milan”: l’annuncio clamoroso in diretta

Dichiarazioni che hanno del clamoroso quelle dell’agente a TV Play. Focus su Rafael Leao e il suo futuro lontano dal Milan. Di seguito le parole del manager.

Rafael Leao continua ad essere un giocatore fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. I suoi colpi e le sue scorribande da campione sono uniche. La squadra e il suo allenatore lo sanno bene, consapevoli che sia davvero difficile fare a meno di lui. Allo stesso tempo, però, Leao non è più l’uomo incisivo di un tempo. C’è stata una trasformazione nel suo modo di stare in campo e nelle sue prestazioni. Evoluzione o involuzione?

Dipende i punti di visti. Leao sta segnando molto meno, rispetto alle passate stagioni, ma probabilmente aiuta molto di più la squadra e i compagni e si spende molto di più per la causa. Sarebbe perfetto se riuscisse a fare entrambe le cose con continuità, ma i fatti dicono che al momento il portoghese è molto impreciso sotto porta. C’è una diatriba aperta adesso. Meglio cedere Leao e guadagnare una barca di soldi o continuare a puntare su di lui come assoluto uomo-squadra?

Da tempo i rumors di mercato accostano l’attaccante rossonero ad una o ad un’altra big. Leao ha ammesso di voler giocare in Premier League un giorno, ma continua a dichiarare amore infinito al suo Milan. In estate ci si aspetta forse un altro sacrificio sul mercato dalla proprietà, come accaduto con Sandro Tonali. Rafa potrebbe essere il prescelto? L’agente FIFA ha un’idea chiara.

Futuro Leao, l’agente: “Venderlo per cambiare l’attacco”

Ai microfoni di Tv Play ha parlato Claudio Mossio, agente FIFA che si è focalizzato sul futuro di Rafael Leao. Il manager vede più probabile la cessione del portoghese da parte del Milan rispetto ad esempio alla vendita di Federico Chiesa da parte della Juventus. Un’opinione che ha motivato così: “Leao non è mai stato continuo, determinante in alcune partite e poco presente in altre. Sicuramente a livello internazionale è stimato ovunque e quindi lui potrebbe anche essere un giocatore che potrebbe essere trasferito in grandi squadre, per esempio inglesi e dare la possibilità al Milan di cambiare radicalmente il reparto offensivo”.

Mossio pensa che la cessione, molto onerosa, di Rafael Leao permetterebbe al Milan di rinnovare il suo attacco in maniera significativa: “Il Diavolo ha bisogno di più di un innesto in avanti considerando l’età di un grande giocatore, ma che inizia avere qualche anno in più come Olivier Giroud, oltre ai dubbi che nonostante stia facendo bene si hanno su Jovic. Quindi la sua cessione la vedo più probabile. Anche perché stiamo parlando di un calciatore che può valere tanto, vicino alla tripla cifra se non quella”.