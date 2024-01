Marco Pellegrino ceduto in Italia: esperienza in Serie B

Marco Pellegrino vicino all’addio al Milan: il difensore argentino partirà in prestito però resterà in Italia. Per lui esperienza in Serie B

Una sola presenza in Serie A, appena 68′ contro il Napoli prima della sostituzione forzata per infortunio. Non indimenticabile, fin qui, l’avventura con la maglia del Milan di Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Un vero e proprio gioiello, frenato nella sua crescita da una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro che l’ha tenuto fuori quasi tre mesi.

Pellegrino ha ora recuperato ed è tornato disponibile ma fin qui Stefano Pioli, nnostante l’emergenza ormai atavica, non l’ha ancora schierato. un segnale indicativo che ha indotto l’entourage del calciatore ma anche la dirigenza rossonera a riflessioni in questo mese di gennaio.

Il Milan punta eccome sul ragazzo, peraltro quasi conteso da Italia ed Argentina, con il Ct dell’Albiceleste Scaloni che l’ha convocato lo scorso ottobre per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026. Una decisione arrivata qualche mese dopo l’attenzione nei suoi confronti di Mancini quando ancora guidava la selezione tricolore.

Marco Pellegrino saluta il Milan: ecco il suo prossimo club

Arrivato la scorsa estate in cambio di 3 milioni di euro versati al Platense, Marco Pellegrino è considerato un grande prospetto ed ha un contratto fino al 2028 con il club rossonero. Ciò nonostante, sembra davvero probabile una sua cessione in questa sessione invernale per fargli accumulare minuti ed esperienza.

Un addio in prestito ma in Italia, anche per controllare da vicino la sua crescita ed i suoi progressi. Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, Pellegrino è finito nel mirino della Ternana. Il club umbro ha ormai ceduto al Palermo il francese Salim Diakité per 1,5 milioni di euro più bonus e per sostituire il centrale ha puntato con decisione proprio il milanista. Pellegrino, però, non è il solo calciatore seguito dai rossoverdi che hanno nel mirino anche Bonfanti dell’Atalanta.

L’opzione Ternana, però, non è l’unica per Marco Pellegrino; l’argentino, infatti, è seguito anche all’estero, con diversi club che si sono interessati a lui. Dall’Almeria al Cadice in Spagna fino al Werder Brema in Bundesliga ed al Leuven in Belgio. Tra poco più di una settimana terminerà il mercato ma il destino di Pellegrino sembra essere segnato, soprattutto se il Milan dovesse acquistare nei prossimi giorni un altro centrale.