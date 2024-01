Milan, addio immediato: il calciatore resta in Serie A

L’addio al Milan è ormai cosa fatta. Il giocatore si appresta a trasferirsi in un altro club del massimo campionato: il punto della situazione

Ormai manca davvero poco alla chiusura del calciomercato. Sarà la settimana decisiva per gli ultimi colpi: il Milan sta continuando a cercare un difensore centrale, che possa completare la rosa, orfana di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

L’arrivo di Matteo Gabbia e il ritorno a disposizione di Simon Kjaer non possono bastare per far star sereni, visto che a breve si tornerà a giocare ogni tre giorni. Un nuovo acquisto sarebbe davvero utile alla causa. Il Milan, dopo la frenata per l’affare Alessandro Buongiorno guarda soprattutto ad un’opportunità di mercato, magari da prendere in prestito con diritto di riscatto. Si guarda così soprattutto in Inghilterra, dove le occasioni non mancano. Ma il Diavolo è operativo anche sul mercato in uscita.

Ieri è stato ufficializzato Luka Romero, che giocherà in Liga, con la maglia dell’Almeria fino al prossimo 30 giugno. L’argentino aveva trovato poco spazio e una separazione appariva davvero inevitabile. Il prossimo elemento della rosa di Stefano Pioli a poter lasciare il Milan adesso è Davide Bartesaghi. Arrivano sempre più conferme in merito ad un possibile in prestito in Serie A: non più il Monza, come ipotizzato nei giorni scorsi, bensì il Frosinone, che sta mostrando maggiore interesse a finalizzare l’affare.

I brianzoli hanno fatto capire che il giovane terzino non era una prima scelta. I ciociari, così, stanno spingendo in queste ore e l’affare può davvero andare in porto a breve.

Milan, per lui non c’è più spazio

Il Milan si augura che il calciatore possa trovare continuità, cosa che al Milan non può certamente fare. Bartesaghi, in pianta stabile in prima squadra, ormai da mesi, ma nel weekend ha giocato con la Primavera, di Ignazio Abate, essendo scivolato indietro nelle gerarchie.

Il titolare del suo ruolo è chiaramente Theo Hernandez, ma sulla sinistra all’occorrenza possono giocare sia Alessandro Florenzi che Filippo Terracciano. Senza dimenticare che anche Jimenez ha trovato spazio proprio in quella posizione. Se Bartesaghi alla fine dovesse rimanere in rossonero è molto probabile che giochi sempre più con la squadra di Abate, come fatto contro l’Atalanta.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato è sicuramente Pellegrino, anche lui con la formula del prestito. Attenzione alla pista Almeria, oltre a quella italiana, con la Ternana che si è fatta avanti.