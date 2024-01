Milan, nuovo colpo a zero: arriva dalla Premier League

Il calciatore in scadenza di contratto in estate potrebbe arrivare al Milan già durante la sessione invernale. Il punto della situazione

Da Londra al Milan. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono tornati a guardare in Premier League per rafforzare il pacchetto arretrato.

Così torna di moda il nome di Tosin Adarabioyo, centrale difensivo in forza al Fulham con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Alto 1.96 metri, ha giocato in stagione dodici partite, di cui nove in Premier League, accumulando oltre 900 minuti. Adarabioyo ha saltato la prima parte di stagione per dei problemi fisici, prima di tornare ad essere un titolare inamovibile da dicembre. Nella seconda partita dal primo minuto, in campionato, ha così trovato anche il gol, nel 5 a 0 al West Ham.

Il nome del centrale del Fulham non è certo nuovo dalle parti di via Aldo Rossi: è sul taccuino del Diavolo, come conferma Gianluca Di Marzio, che sottolinea, inoltre, come si stia provando a portarlo a Milano già durante il calciomercato di gennaio.

Milan, occhi puntati in Premier League: non solo Adarabioyo

Il Milan ha intenzione di regalarsi un nuovo centrale di difesa. Il ritorno di Matteo Gabbia non può bastare per colmare le lacune che si sono venute a creare dopo gli infortuni di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Si guarda così in Inghilterra, dove non piace solo Tosin Adarabioyo. Il centrale del Fulham è in scadenza di contratto così come Kelly del Bournemouth, che continua ad essere un’idea per la prossima stagione. Per gennaio, invece, attenzione sempre a Kiwior, ma l’Arsenal deve concedere il prestito con diritto di riscatto. Stessa formula con la quale potrebbe arrivare Chalobah dal Chelsea. Non è del tutta sparita l’idea di prendere Lenglet, che resta il preferito del Milan, ma forse anche il più complicato. Il giocatore è di proprietà del Barcellona e l’Aston Villa, in questo momento, appare poco propenso a cederlo, anche perché ora sta giocando con continuità. Tanti nomi dunque per un Milan intenzionato a cogliere l’occasione migliore, dopo che si è raffreddata la pista che porta ad Alessandro Buongiorno, che tornerà di moda in estate. Torino permettendo che nei giorni scorsi ha alzato il muro chiedendo una cifra intorno ai 40 milioni di euro.