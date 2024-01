Col Milan salta tutto: svolta clamorosa, va in un altro club

Un giocatore spesso accostato al club rossonero potrebbe finire in un’altra squadra: trattativa in corso e fiducia nell’accordo definitivo.

Il Milan sembrava abbastanza deciso a comprare un terzino sinistro in questa sessione invernale del calciomercato, ma poi ha cambiato idea. Fiducia ai giocatori già presenti in squadra, compreso il giovanissimo Alejandro Jimenez.

Stefano Pioli ha dato fiducia al 18enne spagnolo in alcune partite e non ha chiesto alla società di intervenire nel ruolo. Il club ha la possibilità di riscattarlo a fine stagione per circa 5 milioni di euro, però il Real Madrid ha un diritto di recompra da poter esercitare per riportarlo nella Liga. Sulla fascia sinistra il mister ha impiegato anche Alessandro Florenzi, giocatore di esperienza in grado di giocare sia a destra sia a sinistra. Si aspetterà l’estate per l’eventuale ingaggio di un nuovo terzino sinistro che possa fare da vice Theo Hernandez, sperando che il francese rimanga a Milanello…

Niente Milan, rimane nella Liga: le ultime

Un giocatore che per mesi è stato indicato come obiettivo del Diavolo è Juan Miranda. Il 24enne spagnolo ha un contratto in scadenza a fine giugno 2024 e a un certo punto sembrava che fosse stato raggiunto un accordo con lui e con il suo entourage. Sarebbe mancata solo l’intesa con il Real Betis per un piccolo indennizzo che avrebbe permesso di portarlo subito a Milano.

Tuttavia, c’è poi stata una brusca frenata da parte dei rossoneri e l’ex Barcellona ha aperto ad altre possibilità per il futuro. Le richieste non gli mancano, essendo un buon terzino. Secondo le ultime indiscrezioni, la squadra in pole position per assicurarselo è la Real Sociedad. Il portale Todofichajes.com rivela che il club basco ha deciso di accelerare, dopo l’infortunio serio capitato ad Ahinen Munoz (out per tutto il resto della stagione).

I colloqui sono iniziati e l’acquisto immediato del cartellino potrebbe costare quasi 4 milioni di euro. L’entourage di Miranda ha dato il via libera alla negoziazione con la Real Sociedad, destinazione a lui gradita. La squadra di Imanol Alguacil è sesta nella classifica della Liga ed è anche agli Ottavi di Champions League, dopo aver concluso al primo posto il girone che comprendeva anche l’Inter. Nel prossimo turno affronterà il PSG, che ha eliminato il Milan.

Il Real Betis è disposto a cedere il suo calciatore, quindi trapela abbastanza fiducia sul positivo esito di questa trattativa. Sfumato il trasferimento al Milan, il 24enne andaluso può finire nei Paesi Baschi.