Accordo raggiunto con un altro club: per il Milan niente da fare

Niente da fare per il Milan. Il difensore si trasferirà in un altro club. Trovato l’accordo nelle ultime ore. È stato lui a scegliere la meta.

Il Milan è ancora alla ricerca del perfetto innesto per la difesa da regalare a Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha espresso in maniera chiara l’esigenza di ottenere un rinforzo nel reparto, al momento decimato dagli infortuni dei tre titolari Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Le ricerche di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono iniziate da mesi, e dopo il rientro dal prestito di Matteo Gabbia dal Villareal si sta puntando in questo gennaio ad acquistare un secondo innesto.

I nomi sondati dal Milan sono innumerevoli. Si cerca un profilo completo e moderno. Nelle ultime ore, alcuni profili in particolare si sono riscaldati per il mercato rossonero. Soprattutto quello di Tanguy Nianzou del Siviglia sembra essere una pista percorribile alle giuste condizioni. Resistono anche i nomi di Jakub Kiwior dell’Arsenal e Trevoh Chalobah del Chelsea, come è stato anche in auge il nome del difensore dell’Atletico Madrid.

Parliamo del turco Caglar Soyuncu, 27enne che si è conquistato fama e ammirazione tra le fila del Leicester in Premier League e che è poi passato a zero tra le fila dei colchoneros. Proprio il dirigente italiano dell’Atletico, Berta, qualche giorno fa aveva annunciato il possibile approdo di Soyuncu al Milan. Ma nelle ultime ore il centrale turco si è accordato con un altro club.

Milan, niente difensore: torna in patria

Oltre al Milan, era il Porto l’altro club ad essere particolarmente interessato a Soyuncu. Ma né i rossoneri né i lusitani potranno mettere le mani sul difensore turco in questo mercato invernale. Alla fine, hanno avuto la meglio proprio le intenzioni del calciatore, che oltre a desiderare il ritorno in patria pretendeva più spazio e minutaggio per ottenere la chiamata della sua Nazionale all’Europeo. Per questo ha scelto il Fenerbahce, club della massima serie turca che ha raggiunto nelle ultime ore il totale accordo con l’Atletico Madrid.

A riportare la notizia è il noto AS spagnolo. Caglar Soyuncu sarà presto un nuovo giocatore del Fene, dove troverà i vari ex Serie A, Leonardo Bonucci, Edin Dzeko e Rade Krunic. Lui ha scelto di non passarci proprio dal campionato italiano. A 27 anni e dopo ottime esperienze tra Friburgo, Leicester e Atletico Madrid (qui meno spazio) è pronto a far ritorno nel suo Paese natale.