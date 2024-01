Addio e super plusvalenza: il Milan fa cassa così

Il Milan è pronto a fare cassa cedendo uno dei suoi pezzi pregiati: decisione presa, in arrivo una super plusvalenza

Un Milan finanziariamente sostenibile. Fin dall’arrivo della proprietà statunitense, è stato ben chiaro il concetto impartito ai dirigenti. Da Maldini e Massara fino agli attuali Furlani e Moncada, gli uomini mercato di via Aldo Rossi son stati sempre coscienti di non poter fare il passo più lungo della gamba.

L’autofinanziamento è un dogma imprescindibile per il club rossonero dopo le spese folli dei decenni scorsi. E così, in casa Milan, nessuno è diventato più incedbile. Con una buona offerta, addio senza troppi rimpianti. Esempio lampante è stato Sandro Tonali, cuore rossonero, ceduto la scorsa estate al Newcastle per un assegno di circa 80 milioni di euro.

Un addio che di fatto ha finanziato il mercato in entrata del club, con l’arrivo di veri top player, da Loftus-Cheek a Pulisic. E la prossima estate potrebbe esserci un’altra cessione pesante in casa rossonera, con un altro big che potrebbe andare via. E sarebbe stato individuato anche il profilo sacrificabile.

Milan, è rivoluzione in difesa: la decisione della dirigenza

In partenza può esserci Pierre Kalulu; il difensore francese è attualmente fermo ai box dopo il grave infortunio riportato lo scorso mese di novembre. La rottura del tendine del retto femorale sinistro l’ha costretto ad un intervento chirurgico e ad un lungo periodo di riabilitazione. Pioli lo riavrà a disposizione solo nel mese di marzo e la sua assenza si sta rivelando più pesante del previsto.

Il giovane francese, d’altronde, è un calciatore molto duttile; difensore centrale, può infatti giocare anche terzino destro, ruolo in cui l’ha utilizzato in più di un’occasione Stefano Pioli. Classe 2000 e 182 centimetri di altezza, Kalulu in questa stagione ha disputato solo quattro gare per 108′ totali.

Il suo contratto scadrà nel 2027 e solo il prossimo allenatore – considerato come Pioli sia al passo d’addio – deciderà il futuro del calciatore transalpino. Kalulu, però, è arrivato in rossonero a parametro zero. Ciò significa che può garantire al club una corposa plusvalenza da mettere a bilancio. Ecco perché in caso di offerta ritenuta congrua al valore del calciatore, il Milan lascerà andare il ragazzo procedendo ad una vera e propria rivoluzione nel pacchetto arretrato.

Di certo potrà aiutare la fase finale della stagione; se Kalulu dovesse confermare di aver recuperato appieno dall’infortunio con prestazioni di spessore, allora sarà più facile attirare eventuali club, soprattutto Oltremanica.